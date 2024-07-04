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Благодаря политикам бензину и дизтопливу грозит безумный рост цен

Эркки Эрилайд
, журналист
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Автозаправка. Иллюстративное фото.
Автозаправка. Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

План ЕС по добавлению налога на выбросы к ценам на транспортное топливо с 2027 года может поднять цены на бензин и дизельное топливо примерно на треть. Отопление зданий также дорожает.

Эксперты подсчитали, что, например, дизельное топливо в Европе к 2031 году может подорожать на 50 и более центов за литр в результате введения нового налога. В то же время через шесть лет цена на дизельное топливо может вырасти более чем на 80 центов за литр из-за резкого роста цен на квоты на выбросы, что приведет к повышению цены на дизельное топливо в Эстонии более чем в два раза.

Но это еще не все. В ближайшие годы Эстония повысит акциз на дизельное топливо, а ЕС также планирует увеличить долю биотоплива. Эти меры также приведут к росту цен на топливо.

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