Благодаря политикам бензину и дизтопливу грозит безумный рост цен

Эксперты подсчитали, что, например, дизельное топливо в Европе к 2031 году может подорожать на 50 и более центов за литр в результате введения нового налога. В то же время через шесть лет цена на дизельное топливо может вырасти более чем на 80 центов за литр из-за резкого роста цен на квоты на выбросы, что приведет к повышению цены на дизельное топливо в Эстонии более чем в два раза.