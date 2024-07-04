В Харьюмаа аист устроил короткое замыкание

В 18.16 на Мыйза теэ в поселке Кийу прозвучали три взрыва, люди увидели вспышки и дым вблизи линий электропередач, передал BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Спасатели вызвали электриков, которые заключили, что аист, скорее всего, вил гнездо, и ветки упали на линии электропередач, что привело к замыканию двух фаз. Это вызвало треск и искровые вспышки. Опасности возгорания не было.