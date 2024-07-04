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В Харьюмаа аист устроил короткое замыкание

BNS rus.postimees.ee
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Аист. Фото иллюстративное.
Аист. Фото иллюстративное. Фото: Илья Смирнов

В среду вечером в поселке Кийу в Харьюмаа аист принялся вить гнездо на столбе электропередач, чем вызвал короткое замыкание.

В 18.16 на Мыйза теэ в поселке Кийу прозвучали три взрыва, люди увидели вспышки и дым вблизи линий электропередач, передал BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Спасатели вызвали электриков, которые заключили, что аист, скорее всего, вил гнездо, и ветки упали на линии электропередач, что привело к замыканию двух фаз. Это вызвало треск и искровые вспышки. Опасности возгорания не было.

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