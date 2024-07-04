Вероятно, сейчас в Москве рассчитывают, что к власти в трансатлантическом мире придут дружественные России ультраправые силы, с которыми можно достичь соглашения, что дало бы измученной российской армии и экономике небольшую передышку. В этом смысле назначение Каи Каллас верховным представителем ЕС по иностранным делам и безопасности является крайне раздражительным фактом для России.

Такое развитие событий никоим образом не вписывается в их план, не говоря уже о более широкой проблеме, заключающейся в том, что любое влияние стран Балтии и вообще существование этих государств противоречат российским представлениям о том, как все должно работать в международной политике.

Развернувшаяся в последние дни в социальных сетях ожесточенная кампания против Каи Каллас и ее семьи показывает, что «эстонизация» внешней политики Евросоюза, которой так боится Сергей Лавров, по мнению России, действительно представляет собой серьезную опасность, которая может поставить под угрозу предстоящую сделку. Это можно даже воспринимать как своего рода признание.

На самом деле, дело, конечно, не в том, что Эстонии якобы по европейской милости была предоставлена возможность формировать внешнюю политику ЕС. Просто факты, которые стали очевидными только за последние несколько лет, заставили другие государства-члены Европейского союза признать, что оценки Эстонии и других стран Балтии относительно российской угрозы были адекватными. Но реализм - это не идеология Каи Каллас, эстонских или восточноевропейских русофобов, а его параметры задает сама жизнь - как бы это ни нравилось России.