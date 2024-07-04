В Эстонии отзывают из продажи потенциально опасный для здоровья товар

«Употребление этого продукта может вызвать негативные последствия для людей с непереносимостью глютена или аллергией на пшеницу. Мы рекомендуем людям с непереносимостью глютена или аллергией на пшеницу воздержаться от употребления этих продуктов в качестве меры предосторожности», - говорится на сайте Nestle Baltics.