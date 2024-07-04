Компания Nestlé Baltics объявила об отзыве из продажи с эстонского рынка соуса для барбекю, поскольку продукт может содержать глютен, информация о котором отсутствует на упаковке.
В Эстонии отзывают из продажи потенциально опасный для здоровья товар
Nestlé Baltics отзывает соус для барбекю THOMY American Sauce в качестве меры предосторожности.
«Употребление этого продукта может вызвать негативные последствия для людей с непереносимостью глютена или аллергией на пшеницу. Мы рекомендуем людям с непереносимостью глютена или аллергией на пшеницу воздержаться от употребления этих продуктов в качестве меры предосторожности», - говорится на сайте Nestle Baltics.
В компании убеждены, что это единичный случай, ни один другой продукт Thomy не подлежит отзыву.
Подлежащие отзыву продукты:
THOMY Американский соус барбекю
Номер партии: 240420A/1
Срок годности: 04.2025
THOMY Американский соус барбекю
Номер партии: 240506C/1
Срок годности: 05.2025
Эти продукты могут быть возвращены по месту приобретения, и потребителям будет полностью возмещена стоимость покупки.