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В Эстонии отзывают из продажи потенциально опасный для здоровья товар

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Продуктовый магазин.
Продуктовый магазин. Фото: Marina Puškar

Компания Nestlé Baltics объявила об отзыве из продажи с эстонского рынка соуса для барбекю, поскольку продукт может содержать глютен, информация о котором отсутствует на упаковке.

Nestlé Baltics отзывает соус для барбекю THOMY American Sauce в качестве меры предосторожности.

«Употребление этого продукта может вызвать негативные последствия для людей с непереносимостью глютена или аллергией на пшеницу. Мы рекомендуем людям с непереносимостью глютена или аллергией на пшеницу воздержаться от употребления этих продуктов в качестве меры предосторожности», - говорится на сайте Nestle Baltics.

Соус Thomy.
Соус Thomy. Фото: Nestle Baltics

В компании убеждены, что это единичный случай, ни один другой продукт Thomy не подлежит отзыву.

Подлежащие отзыву продукты:

THOMY Американский соус барбекю

Номер партии: 240420A/1

Срок годности: 04.2025

THOMY Американский соус барбекю

Номер партии: 240506C/1

Срок годности: 05.2025

Эти продукты могут быть возвращены по месту приобретения, и потребителям будет полностью возмещена стоимость покупки.

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