В четверг пресс-служба Северо-Западного таможенного управления России заявила, что таможенный пункт в Ивангороде на границе России и Эстонии перегружен, и в связи с этим российским таможенным и пограничным службам пришлось усилить свою работу.
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Российская пограничная служба жалуется на перегруженность на границе с Эстонией
«Среднесуточное количество людей, пересекающих таможенный пункт в Ивангороде, значительно превышает запланированную пропускную способность пешеходной зоны пункта контроля», - говорится в сообщении.