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Российская пограничная служба жалуется на перегруженность на границе с Эстонией

BNS rus.postimees.ee
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Нарвский погранпункт. Фото иллюстративное.
Нарвский погранпункт. Фото иллюстративное. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В четверг пресс-служба Северо-Западного таможенного управления России заявила, что таможенный пункт в Ивангороде на границе России и Эстонии перегружен, и в связи с этим российским таможенным и пограничным службам пришлось усилить свою работу.

«Среднесуточное количество людей, пересекающих таможенный пункт в Ивангороде, значительно превышает запланированную пропускную способность пешеходной зоны пункта контроля», - говорится в сообщении.

Ранее таможенная служба сообщила Interfax, что проектная мощность таможенного пункта в Ивангороде составляет 7000 человек в день. «Российские таможенные и пограничные службы работают в усиленном режиме», - добавила пресс-служба.

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