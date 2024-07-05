- Не единственной, но одной из самых существенных проблем при осуществлении перехода на эстоноязычное школьное образование называют неизбежный дефицит отвечающих новым требованиям педагогов. Можно ли сказать, что уверенность новой управы в том, что Таллинн 1 сентября справится с выполнением Закона о переходе в полном объеме, ничуть не поколеблена? Или все-таки есть какие-то моменты, которые не могут не вызывать тревогу?

- Это колоссальная для Таллинна реформа. Проблема есть, она непростая для нас. Но, конечно же, Таллинн выполнит требования закона. И не только выполнит требования; в целом мы намерены реализовать эту реформу таким образом, чтобы не пострадали и предметные знания учеников, чтобы было обеспечено и качество образования.

Конечно, если мы говорим о 1 сентября 2024 года, то в этот день на эстонский язык обучения переходят 1-е и 4-е классы, а также детские сады. Если мы говорим о 1-х и 4-х классах школ, то мы уверены, что педагоги соответствующей квалификации у нас имеются для этого года. В случае детских садов проблемы еще есть, но ими активно занимаются, и мы уверены, что к 1 сентября они будут решены. Так что требования закона будут выполнены.