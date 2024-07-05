В студии Postimees Евгений Осиновский: какими успехами уже может гордиться новая управа Таллинна, чего соцдемы ждут от нового премьера?

- Еще в середине апреля в качестве приоритета новой городской власти называлось повышение эффективности управления городом. Наверное, один из главных путей к этому - это сокращение бюрократии, упразднение учреждений, выполняющих дублирующие функции. Хороший ли темп в работе взяла в этом направлении новая таллиннская коалиция, можно ли сказать, что уже к настоящему моменту по сравнению с началом апреля в Таллинне значительно уменьшилось количество чиновников, выполняющих бесполезную или не обязательную работу? Или, быть может, таких уже вообще не осталось?

- Одним из самых больших вызовов, стоящих перед новой таллиннской коалицией, является переход школ на эстонский язык обучения. Не единственной, но одной из самых существенных проблем при осуществлении этого перехода называют неизбежный дефицит отвечающих новым требованиям педагогов. Можно ли сказать, что уверенность новой управы в том, что Таллинн 1 сентября справится с выполнением Закона о переходе в полном объеме, ничуть не поколеблена? Или все-таки есть какие-то моменты, которые не могут не вызывать тревогу?

- Руководитель фракции Социал-демократической партии в Рийгикогу Прийт Ломп сказал, что на новых коалиционных переговорах следует сразу зафиксировать необходимость пересмотра распределения должностей. Значит ли это, что соцдемам нужны какие-то конкретные министерские посты, которых у них сейчас нет? Насколько сильной может быть корректировка «вскрытого» коалиционного договора? В правительстве с Кристеном Михалом во главе социал-демократам будет сложнее отстаивать свои установки, платформы, выполнять предвыборные обещания, или, быть может, напротив, проще?

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