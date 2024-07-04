Идаская префектура оштрафовала предприятие, использовавшее нелегальную рабочую силу.
В Ида-Вирумаа использовавшее нелегальную рабочую силу предприятие получило внушительный штраф
Сотрудники службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры 6 июня провели государственный надзор на предприятии Ида-Вирумаа с целью проверки законности выданных для работы видов на жительство, сообщили в четверг в пресс-службе Идаской префектуры.
Выяснилось, что на предприятии работал иностранец, не имеющий на это законного оснований. Предприятие было оштрафовано на 3000 евро.