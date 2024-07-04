Правительство инвестирует 50 миллионов евро в фонд оборонной промышленности

Стратегический интерес Министерства обороны заключается в создании благоприятной среды для разработчиков систем вооружений и боеприпасов. По словам Ханно Певкура эти компании нуждаются как в финансовой поддержке, так и в поддержке разработки продуктов. «Министерство обороны может предложить экспертные знания и возможности для тестирования, которые помогут продуктам стать зрелыми и подтвердить их использование на поле боя», - добавил Певкур.

Фонд ориентирован прежде всего на компании, зарегистрированные в Эстонии или ведущие здесь значительную деятельность, которые производят и разрабатывают технологии военного или двойного назначения, способствующие безопасности и обороне стран НАТО.

Фонд будет делать как венчурные инвестиции для финансирования инновационных компаний на ранних стадиях развития, так и частные инвестиции для финансирования традиционных компаний на этапе роста, способствующих повышению научной и международной конкурентоспособности оборонной промышленности. Фонд является бессрочным, и возвращенные средства будут реинвестироваться.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс подчеркнул, что одной из важных целей фонда является сотрудничество между компаниями и государством. «Поэтому при отборе проектов, поддерживаемых фондом, необходимо учитывать возможности для тестирования разрабатываемых технологий или прототипов, в том числе в ведении Министерства внутренних дел. Недавно мы предложили создать стену из дронов на восточной границе Европейского Союза, что сразу было поддержано нашими соседями», - рассказал Ляэнеметс.