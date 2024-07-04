Правительство уполномочило министра экономики и информационных технологий Тийта Рийсало подписать акции фонда оборонной промышленности, создаваемого при SmartCap, и инвестировать в фонд 50 миллионов евро. Фонд будет инвестировать напрямую и через частные фонды в компании, разрабатывающие технологии для оборонной промышленности или двойного назначения.
Правительство инвестирует 50 миллионов евро в фонд оборонной промышленности
Перевод: Каролийна Вертяева
«Фонд объемом 50 миллионов евро - это важный шаг вперед для укрепления безопасности Эстонии, а также стимул для нашей экономики», - заявила премьер-министр Кая Каллас, добавив, что в Эстонии есть высокоразвитый технологический сектор, возможности которого могут быть использованы для повышения национальной безопасности.
«Государство может поддержать этот процесс начальным капиталом. С помощью фонда эстонские компании оборонной промышленности смогут разрабатывать и выводить на рынок инновационные продукты. Помимо укрепления безопасности, создание фонда приведет к созданию рабочих мест с высокой добавленной стоимостью и дальнейшему развитию нашего технологического сектора», - добавила Каллас.
Министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало представил правительству стратегию инвестирования фонда. «Фокус государственного инвестиционного фонда будет направлен на развитие технологий двойного назначения, а также на разработку высокотехнологичных решений и продуктов, что отличает наш фонд от аналогичных фондов в соседних странах», - сказал Рийсало.
По словам министра фонд будет инвестировать как напрямую в компании, так и в действующие на рынке другие фонды. Целью инвестиций является привлечение на рынок капитала новых фондов, специализирующихся на технологиях двойного назначения. «Первоначальный объем фонда составляет 50 миллионов евро, с возможностью увеличения при необходимости», - добавил Рийсало.
Министр обороны Ханно Певкур подчеркнул, что Министерство обороны на протяжении многих лет поддерживало развитие высокотехнологичной и конкурентоспособной на экспортных рынках оборонной промышленности. «Радостно видеть, что эстонский сектор оборонной промышленности значительно вырос в последние годы. Большой интерес к разработке новых технологий проявляют также гражданские компании», - сказал Певкур.
Стратегический интерес Министерства обороны заключается в создании благоприятной среды для разработчиков систем вооружений и боеприпасов. По словам Ханно Певкура эти компании нуждаются как в финансовой поддержке, так и в поддержке разработки продуктов. «Министерство обороны может предложить экспертные знания и возможности для тестирования, которые помогут продуктам стать зрелыми и подтвердить их использование на поле боя», - добавил Певкур.
Фонд ориентирован прежде всего на компании, зарегистрированные в Эстонии или ведущие здесь значительную деятельность, которые производят и разрабатывают технологии военного или двойного назначения, способствующие безопасности и обороне стран НАТО.
Фонд будет делать как венчурные инвестиции для финансирования инновационных компаний на ранних стадиях развития, так и частные инвестиции для финансирования традиционных компаний на этапе роста, способствующих повышению научной и международной конкурентоспособности оборонной промышленности. Фонд является бессрочным, и возвращенные средства будут реинвестироваться.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс подчеркнул, что одной из важных целей фонда является сотрудничество между компаниями и государством. «Поэтому при отборе проектов, поддерживаемых фондом, необходимо учитывать возможности для тестирования разрабатываемых технологий или прототипов, в том числе в ведении Министерства внутренних дел. Недавно мы предложили создать стену из дронов на восточной границе Европейского Союза, что сразу было поддержано нашими соседями», - рассказал Ляэнеметс.
Министр внутренних дел видит в создаваемом фонде оборонной промышленности отличную возможность для эстонских компаний использовать свои мировые знания для обеспечения безопасности Эстонии и всей свободной демократии. «Это значит, что у нас есть потребность, у нас есть специалисты, и теперь благодаря фонду у нас будут средства для реализации планов», - добавил Ляэнеметс.
Оборонную промышленность отличает от других отраслей, разрабатывающих инновационные технологии, тесное сотрудничество в области безопасности между государством и компаниями, а также высокие требования к обеим сторонам, например, особый режим экспорта и условия продаж, повышенная угроза промышленного шпионажа и требования безопасности. Также развитие оборонной промышленности требует значительных капиталовложений и времени, поскольку часто речь идет о наукоемких технологиях и производстве физических продуктов.
После первых этапов разработки технологий и финансирования технологии часто еще не готовы к выходу на рынок, и для достижения зрелости на рынке и получения платящих клиентов может не хватать капитала. Поэтому важно предложить компаниям также государственные инструменты капитала и поощрять частных инвесторов вкладываться в оборонную промышленность, разделяя с ними риски.
Сегодня Правительство рассмотрело инвестиционную стратегию и техническое решение фонда оборонной промышленности и приняло решение подписать акции фонда на сумму 50 миллионов евро. Этой осенью SmartCap проведет консультации с участниками рынка для уточнения стратегии инвестирования и условий. В течение этого года будет завершено создание фонда и подписка на акции, чтобы открыть возможности финансирования для участников рынка оборонной промышленности не позднее четвертого квартала.