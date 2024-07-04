За второй квартал Telia предотвратила почти 708 миллионов кибератак

Во втором квартале фильтры безопасности Telia предотвратили 707 995 402 кибератаки, что на три процента меньше, чем в предыдущем квартале, когда количество киберинцидентов превысило 729 миллионов.

Среди почти 708 миллионов опасных событий во втором квартале большая часть была связана с вредоносными программами или фишингом (467 375 048), действиями вредоносных веб-роботов (3 507 222), попытками внешних атак на соединения и устройства (236 820 040) и вирусами (150 379).

«Если в квартальном измерении число вышеупомянутых атак не демонстрировало заметных колебаний, то, например, количество DDoS-атак или атак типа "отказ в обслуживании" на офисные подключения за квартал выросло почти на 73%», - рассказал руководитель по кибербезопасности Telia Мартти Кеббинау.

Кеббинау пояснил, что в случае DDoS-атаки серверы предприятия искусственно перегружаются спам-запросами, в результате чего клиенты больше не могут получить доступ к предлагаемой через интернет услуге. «DDoS-атаки всегда оказывают значительное влияние на бизнес, поэтому стоит заранее подумать о том, как защитить свои системы и устройства», - добавил Кеббинау.

Большая часть атак исходит из западных стран

Наиболее активны киберпреступники были в мае, когда Telia Turvanet заблокировал более 289 миллионов опасных событий. Больше всего атак на местные предприятия было совершено с территории США (189 419 284), Польши (180 880 444) и Канады (93 910 019). Из угроз, исходящих с российских серверов, фильтр безопасности Telia заблокировал 870 874 атаки. При этом по сравнению с первым кварталом количество атак с территории восточных соседей увеличилось на 18%.