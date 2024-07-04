Результаты опроса страховой компании Balcia и исследовательской фирмы Norstat демонстрируют, что в среднем каждый десятый человек часто сталкивается с ситуацией, когда его машина ломается и поездка прерывается, а те или иные связанные с личным автомобилем проблемы регулярно испытывает половина населения страны.
Автомобиль каждого десятого жителя Эстонии настолько неисправен, что может оставить владельца на обочине
Страховая компания Balcia провела среди жителей Эстонии опрос, чтобы выяснить, как часто людям приходится прекращать поездки из-за проблем с автомобилем. Оказалось, что почти каждый десятый очень часто сталкивается с такими поломками. 48% респондентов время от времени испытывают проблемы с транспортным средством, а 44% ответивших ни разу не приходилось прекращать поездки.
«Самая распространенная проблема на эстонских дорогах - спущенное колесо. В ходе опроса мы хотели выяснить, скольким водителям приходилось ремонтировать шину или менять колесо самостоятельно, и оказалось, что с этим сталкивались 70% водителей-мужчин и 24% водителей-женщин», - прокомментировал руководитель по страхованию транспортных средств Balcia Тимо Семенов.
Четыре процента участников опроса указали, что, поскольку не доверяют техническому состоянию своего автомобиля, отказываются от поездки, например, в случае плохой погоды.
«Чтобы упростить решение связанных с автомобилем проблем я рекомендую автовладельцам оформить страхование каско, которое покрывает расходы, вызванные непредвиденными обстоятельствами, например, спущенным колесом или необходимостью заночевать в гостинице», - сказал Семенов, отметив, что при оформлении каско следует внимательно прочитать условия и исключения, и убедиться, что в полисе есть все необходимое.
«Например, в случае пробитого колеса недостаточно заменить лишь одну шину - чтобы обеспечить максимальную безопасность движения, необходимо поменять обе шины на одной оси. Поэтому стоит проверить, обеспечивают ли условия вашей страховой компании замену обеих шин», - пояснил Семенов.
По данным опроса, 11% респондентов не могут самостоятельно поменять колесо автомобиля на обочине дороги: 6% мужчин и 16% женщин признались, что не знают, как это сделать. Люди, ответившие таким образом, в основном относятся к категории молодых водителей, то есть к возрастной группе 18-29 лет.
Balcia - основанная на балтийском капитале и специализирующаяся на страховых технологиях страховая компания с международным опытом, цель которой - обеспечить клиентам современные и инновационные решения. Располагающая 30-летним опытом работы компания действует в Латвии, Литве, Германии, Франции, Польше, Испании и Италии.