Автомобиль каждого десятого жителя Эстонии настолько неисправен, что может оставить владельца на обочине

Страховая компания Balcia провела среди жителей Эстонии опрос, чтобы выяснить, как часто людям приходится прекращать поездки из-за проблем с автомобилем. Оказалось, что почти каждый десятый очень часто сталкивается с такими поломками. 48% респондентов время от времени испытывают проблемы с транспортным средством, а 44% ответивших ни разу не приходилось прекращать поездки.

«Самая распространенная проблема на эстонских дорогах - спущенное колесо. В ходе опроса мы хотели выяснить, скольким водителям приходилось ремонтировать шину или менять колесо самостоятельно, и оказалось, что с этим сталкивались 70% водителей-мужчин и 24% водителей-женщин», - прокомментировал руководитель по страхованию транспортных средств Balcia Тимо Семенов.

Четыре процента участников опроса указали, что, поскольку не доверяют техническому состоянию своего автомобиля, отказываются от поездки, например, в случае плохой погоды.

«Чтобы упростить решение связанных с автомобилем проблем я рекомендую автовладельцам оформить страхование каско, которое покрывает расходы, вызванные непредвиденными обстоятельствами, например, спущенным колесом или необходимостью заночевать в гостинице», - сказал Семенов, отметив, что при оформлении каско следует внимательно прочитать условия и исключения, и убедиться, что в полисе есть все необходимое.

«Например, в случае пробитого колеса недостаточно заменить лишь одну шину - чтобы обеспечить максимальную безопасность движения, необходимо поменять обе шины на одной оси. Поэтому стоит проверить, обеспечивают ли условия вашей страховой компании замену обеих шин», - пояснил Семенов.

По данным опроса, 11% респондентов не могут самостоятельно поменять колесо автомобиля на обочине дороги: 6% мужчин и 16% женщин признались, что не знают, как это сделать. Люди, ответившие таким образом, в основном относятся к категории молодых водителей, то есть к возрастной группе 18-29 лет.

Balcia - основанная на балтийском капитале и специализирующаяся на страховых технологиях страховая компания с международным опытом, цель которой - обеспечить клиентам современные и инновационные решения. Располагающая 30-летним опытом работы компания действует в Латвии, Литве, Германии, Франции, Польше, Испании и Италии.