Таллиннцев лишили традиции Почему футбольные матчи больше не показывают на площади Вабадузе?

Каждый, кто живет в Таллинне более трех лет, помнит, как во время крупных футбольных турниров на площади Вабадузе на больших экранах транслировали матчи. Последний раз это был финал чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2022 году. До этого был чемпионат Европы 2020, который был перенесен на 2021 год из-за коронавируса, а еще раньше чемпионат мира 2018 и так далее.