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Таллиннцев лишили традиции Почему футбольные матчи больше не показывают на площади Вабадузе?

Сергей Светлов
, репортер-редактор
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Проходящий этим летом чемпионат Европы по футболу у всех на слуху: одни пристально следят за ним, другие по возможности, третьи совсем игнорируют главное футбольное событие года. Однако в этот раз таллиннских любителей футбола лишили уже устоявшейся традиции - совместного просмотра матчей на площади Вабадузе. В чем причина?

Каждый, кто живет в Таллинне более трех лет, помнит, как во время крупных футбольных турниров на площади Вабадузе на больших экранах транслировали матчи. Последний раз это был финал чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2022 году. До этого был чемпионат Европы 2020, который был перенесен на 2021 год из-за коронавируса, а еще раньше чемпионат мира 2018 и так далее.

Перед чемпионатом Европы в 2021 году занимавшая тогда должность старейшины района Кесклинн Моника Хауканымм подчеркнула важность того, чтобы после смягчения ограничений как можно быстрее восстановилась нормальная жизнь в центре города.

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