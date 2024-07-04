Фото Спортсменки, позировавшие в откровенном нижнем белье, попали под шквал критики

По словам Bluebella, кампания была призвана привлечь внимание к равенству. Изображения также хотели побудить всех молодых женщин и девушек заниматься спортом.

В социальных сетях изображения спортсменок вызвали бурные обсуждения.

Например, бывшая олимпийская спортсменка, 50-летняя британская марафонка Мара Ямаути назвала кампанию сексистской чушью. Она добавила, что представление женщин как сексуальных объектов не побуждает девочек-подростков заниматься спортом.

Британская пловчиха Шаррон Дэвис, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх 1980 года, придерживалась того же мнения, что и Ямаути.

«Я понимаю, что эти женщины получают слишком мало денег по сравнению со спортсменами-мужчинами, но, к сожалению, такая кампания не является решением», - добавила она.

There’s a new campaign to get teenage girls into sport. Called #strongisbeautiful it’s been kicked off by Team GB rugby players posing in lingerie.

Feels really regressive and sexist to me.

Maybe I’m old. pic.twitter.com/4LXYdZpoTp — Nicole Lampert (@nicolelampert) July 2, 2024

В своей кампании Bluebella сослалась на исследование 2022 года, которое показало, что девочки к 13 годам в три раза чаще, чем мальчики, перестают заниматься спортом.

Согласно результатам исследования, причинами являются, например, неуверенность в себе и искаженное представление о своем теле.