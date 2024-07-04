Британская компания по производству нижнего белья Bluebella решила запустить социальную кампанию, в рамках которой британские спортсменки позировали в откровенном нижнем белье.
Фото ⟩ Спортсменки, позировавшие в откровенном нижнем белье, попали под шквал критики
По словам Bluebella, кампания была призвана привлечь внимание к равенству. Изображения также хотели побудить всех молодых женщин и девушек заниматься спортом.
В социальных сетях изображения спортсменок вызвали бурные обсуждения.
Например, бывшая олимпийская спортсменка, 50-летняя британская марафонка Мара Ямаути назвала кампанию сексистской чушью. Она добавила, что представление женщин как сексуальных объектов не побуждает девочек-подростков заниматься спортом.
Британская пловчиха Шаррон Дэвис, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх 1980 года, придерживалась того же мнения, что и Ямаути.
«Я понимаю, что эти женщины получают слишком мало денег по сравнению со спортсменами-мужчинами, но, к сожалению, такая кампания не является решением», - добавила она.
There’s a new campaign to get teenage girls into sport. Called #strongisbeautiful it’s been kicked off by Team GB rugby players posing in lingerie.— Nicole Lampert (@nicolelampert) July 2, 2024
Feels really regressive and sexist to me.
Maybe I’m old. pic.twitter.com/4LXYdZpoTp
В своей кампании Bluebella сослалась на исследование 2022 года, которое показало, что девочки к 13 годам в три раза чаще, чем мальчики, перестают заниматься спортом.
Согласно результатам исследования, причинами являются, например, неуверенность в себе и искаженное представление о своем теле.