Лето - прекрасное время для путешествий по Эстонии. Оказывается, в любом уезде обязательно найдутся интересные места, где вы еще не были, но куда обязательно стоит съездить. В Ида-Вирумаа это - Ийзаку.
ФОТОРЕПОРТАЖ ⟩ Ийзаку: человеческая голова на земле, пустая церковь и белки-летяги
Мы едем в Ийзаку в теплый, хоть и не очень солнечный день. Из Нарвы можно доехать за час, если не сильно заплутать в Йыхви. Ийзаку - это поселок на юге уезда Ида-Вирумаа, административный центр волости Алутагузе. Население - меньше тысячи человек. Во вторник поздним утром мы паркуемся в самом центре - рядом с музеем Ийзаку, который, к сожалению, как оказалось, закрыт на небольшие летние каникулы.
Мы немного расстраиваемся - по отзывам, в музее есть интересные экспозиции, которые могут многое рассказать о происхождении поселка и его истории. Но делать нечего, и культурную программу приходится менять на ходу. Поэтому мы отправляемся в Центр природы. Это здание находится совсем рядом - как, впрочем, и вообще все в Ийзаку.
На месте нас встречает Анне-Ли Фершел - специалист Департамента окружающей среды по экологическому образованию, которая работает в Центре не первый год. Она проводит нам большую и весьма содержательную экскурсию. Оказывается, двери Центра природы в обычное время закрыты для любопытных посетителей. В нем главным образом проходит обучение детей и взрослых по разным природоведческим программам.
«У нас учатся как совсем маленькие ребята, так и пенсионеры. Причем о природе и о том, как правильно ее беречь, пенсионеры иногда знают не больше, чем дети. Все наши программы бесплатны, имеют разную тематику, но все направлены на изучение мира вокруг нас», - объясняет Анне-Ли. В центре, который больше похож на огромный уютный школьный кабинет, любой найдет для себя немало интересного. Чучела разных животных, всевозможные окаменелости и кораллы, виды мхов, шкуры, «отель» для ос, есть даже коллекция экскрементов лесных обитателей, превращенная в интерактивную игру.
Анне-Ли рассказывает нам о методах, которые используются при обучении, загадывает интересные загадки, задает много вопросов, давая понять, что иметь базовые знание о том, как устроена природа, просто необходимо для качественной повседневной жизни.
У центра большая и очень красивая зеленая территория. На ней высажены разные растения, есть место для барбекю, беседки, красивый пруд с водяными лилиями. Туда можно прийти в любое время, но лучше согласовать свой визит с работниками. «Иногда мы видим, что кто-то приходил в гости, например, пожарить мясо, просто провести тут время, но не оставил после себя никаких следов или мусора, и это здорово», - рассказывает Анне-Ли.
Вообще Ийзаку - это как раз о природе, зелени, чистоте и свежести. После Центра природы мы отправляемся в лесопарк. Это очень большая ухоженная территория, по которой можно устроить длинную пешую прогулку с семьей или в одиночестве. Лес сказочно красивый, сейчас лето, и вдоль пешеходных тропинок мы находим немало земляники. Из не сказочного в лесопарке только невероятное количество комаров, так что без специальных средств там делать нечего.
Анне-Ли рассказывает, что тут обитают редкие белки-летяги. Белки-летяги являются в Эстонии охраняемым видом первой категории и обитают в основном в лесах Алутагузе. Посмотреть на глазастых пушистиков получится едва ли - эти белки живут высоко на деревьях и нечасто показываются на глаза людям.
В лесопарке тоже есть замечательные места для барбекю, а также смотровая вышка высотой 25 метров. Ступени довольно крутые, так что при подъеме и спуске лучше быть осторожным. Но вид открывается изумительный. Если сильно постараться, то с вышки можно разглядеть Чудское озеро, полукоксовые горы завода Кивиыли, электростанцию в Аувере и многие другие точки.
На территории, кстати, несложно потеряться, что мы и сделали, спустившись со смотровой вышки. Но блуждать по лесу и его окрестностям в поисках машины оказалось даже в удовольствие: в Ийзаку очень тихо, машин мало, а рядом с лесопарком есть отличные дороги для велопрогулок или катаний на досках и самокатах.
Чуть сложнее было выбрать место для обеда - в поселке не так уж развита культура общественного питания, поэтому на выбор - пиццерия, ресторан в спа-отеле или бар. Мы выбираем бар с говорящим названием Prowints и не ошибаемся! Это заведение, кажется, существует еще с начала двухтысячных, все в лучших традициях старого придорожного бара: есть бильярд, автомат-силомер, старые клипы по MTV, в меню - блинчики, солянка, картофель фри. Нас обслуживают быстро, едой мы тоже довольны. Самое время - совершить моцион по центру поселка.
В детстве у нас во дворе была игра «Баба-Яга в городе». Сюжет простой: на асфальте мелом рисовался условный город, где все было в одном экземпляре. В нем обязательно были школа, детский садик, магазин, музей, церковь и тюрьма. Ийзаку напомнил мне тот самый город из детской игры - только без тюрьмы. Зато церковь в нем шикарная!
Самое удивительное, что двери лютеранской церкви, которой уже больше 150 лет, оказываются открыты. Внутри - ни души. Лежат книги, молитвенники, свечи. Открыта даже дверь на самый верх крыши - но все затянуто паутиной, и лезть по старым деревянным ступенькам мы не решаемся. В церкви скромно, очень спокойно и красиво. Она находится в начале небольшого парка (хотя Ийзаку - это, кажется, и есть один большой парк), недалеко от нее - небольшая певческая эстрада и классические эстонские деревянные качели, на которых можно покатать сразу целую семью.
Людей на улицах практически нет - несколько молодых людей у магазина, дети, которые возвращаются из школы и не проявляют никакого интереса к открытым дверям церкви, пожилой мужчина с собакой. Некоторые смотрят на нас чуть внимательнее, кажется, понимают, что мы не местные. В магазине мы слышим и русскую, и эстонскую речь, хотя, согласно данным, бОльшая часть населения в поселке - эстонцы.
Уже под конец мы отправляемся посмотреть на памятник в честь героев Освободительной войны. Он выглядит очень интересно - трехметровый монумент в виде человеческой головы, высеченной из камня, которая растет прямо из земли. Скульптором является Верго Верник - он же работал над созданием памятника, посвященного Константину Пятсу, который стоит в центре Таллинна. Почерк автора, безусловно, прослеживается. На памятнике наша экскурсия по поселку заканчивается.
По пути домой обмениваемся впечатлениями. Ийзаку, безусловно, стоит посетить. Для того, чтобы погулять по уникальному природному заповеднику, одной из частей национального парка Алутагузе. Это отличное место для того, чтобы отдохнуть, подышать чистым воздухом, ненадолго сменить обстановку и чуть больше узнать о стране, в которой живешь.