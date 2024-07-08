ФОТОРЕПОРТАЖ Ийзаку: человеческая голова на земле, пустая церковь и белки-летяги

Мы едем в Ийзаку в теплый, хоть и не очень солнечный день. Из Нарвы можно доехать за час, если не сильно заплутать в Йыхви. Ийзаку - это поселок на юге уезда Ида-Вирумаа, административный центр волости Алутагузе. Население - меньше тысячи человек. Во вторник поздним утром мы паркуемся в самом центре - рядом с музеем Ийзаку, который, к сожалению, как оказалось, закрыт на небольшие летние каникулы.

Ийзаковский музей будет закрыт до 9 июля. Фото: Диана Харламова

Мы немного расстраиваемся - по отзывам, в музее есть интересные экспозиции, которые могут многое рассказать о происхождении поселка и его истории. Но делать нечего, и культурную программу приходится менять на ходу. Поэтому мы отправляемся в Центр природы. Это здание находится совсем рядом - как, впрочем, и вообще все в Ийзаку.

На месте нас встречает Анне-Ли Фершел - специалист Департамента окружающей среды по экологическому образованию, которая работает в Центре не первый год. Она проводит нам большую и весьма содержательную экскурсию. Оказывается, двери Центра природы в обычное время закрыты для любопытных посетителей. В нем главным образом проходит обучение детей и взрослых по разным природоведческим программам.

Здание Центра природы. Фото: Диана Харламова