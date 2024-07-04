По мнению Министерства юстиции, горсобрание Таллинна не нарушило устав города, избрав Евгения Осиновского мэром Таллинна лишь с третьей попытки после двух неудачных, предпринятых на том же самом заседании.
Министерство юстиции не видит нарушений в избрании мэра Таллинна с третьей попытки
Перевод: Павел Соболев
В уставе Таллинна указано, что если ни один из кандидатов не был избран, в протоколе заседания горсобрания делается соответствующая запись, кандидаты выдвигаются повторно и проводится новое голосование. На основании соответствующего решения горсобрания на том же заседании горсобрания можно провести новое голосование.
Противоречия уставу Таллинна не было
По мнению Минюста, из устава города не следует, что горсобрание может принять решение о проведении нового голосования только один раз на одном заседании. «Поэтому проведение третьего голосования на заседании горсобрания не противоречило уставу города», - заявил советник Министерства юстиции Глен Роосаар.
Что касается предполагаемого нарушения тайны голосования, Министерство юстиции установило, что, хотя маркировку бюллетеней таким образом, чтобы обеспечить возможность контроля, впоследствии можно будет обнаружить, другие способы нарушения свободы выбора члена горсобрания трудно выявить. «Например, трудно оценить, отказались ли по доброй воле от голосования отсутствовавшие на голосовании по выборам мэра депутаты, или они были подвергнуты неуместному давлению с целью заставить их сделать это», - заявил Роосаар.
Корректность, законопослушность и правовое поведение имеют важное значение
В Минюсте подчеркнули, что хотя корректность, законопослушность и правовое поведение всегда важны в обществе, они особенно важны как основные принципы деятельности горсобрания как органа государственной власти.
«Осуществление публичной власти требует доверия общества к власти, а также умелого и прозрачного функционирования власти. Доверие общества к горсобранию зависит от его правового и этичного поведения и компетентных действий в общественных интересах. Местное самоуправление имеет право на самоорганизацию, вытекающее из конституции. Таким образом, горсобрание может самостоятельно прийти к решению, какие меры будут использованы для обеспечения законности выборов, проводимых в горсобрании в будущем», - добавил Роосаар.
Центристскую партию не устроило то, что произошло на выборах мэра Таллинна
19 апреля фракция Центристской партии в горсобрании обратилась в Республиканскую избирательную комиссию из-за возможного нарушения принципа секретности, произошедшего во время выборов мэра Таллинна в апреле. Поскольку вопрос не входил в компетенцию избирательной комиссии, она направила обращение в Минюст.
Фракция Центристской партии в обращении отметила, что во время выборов мэра Таллинна был нарушен принцип тайны выборов. Центристская партия также заявила, что как минимум на некоторых членов горсобрания было оказано давление, то есть было выдвинуто требование сфотографировать заполненный избирательный бюллетень. Центристская партия также добавила в своем обращении, что перед третьим туром голосования каждая фракция, участвовавшая в голосовании, получила инструкции, как пометить свои бюллетени.
Из фотографий бюллетеней для голосования, приложенных к обращению, выяснилось, что почти все бюллетени имеют небольшую отметку в углу. При этом количество отметок в разных углах, как оказалось, вполне точно совпадало с размерами фракций, принявших участие в голосовании. К обращению также были приложены доказательства того, что члены горсобрания фотографировали свои бюллетени, и были упомянуты комментарии членов горсобрания о причинах фотографирования бюллетеней.
В обращении Центристская партия также выразила сомнение в том, что устав Таллинна допускает проведение выборов мэра более двух раз в течение одной сессии.
Выборы мэра Таллинна
14 апреля горсобрание избрало Евгения Осиновского мэром. Горсобрание провело три тура по избранию мэра, поскольку Осиновский не набрал необходимого большинства (40 голосов) в первом и втором турах. В первом туре голосования в урне для голосования находилось 40 бюллетеней, из них 38 с голосами «за» и два недействительных. Во втором туре в урне для голосования оказалось 40 бюллетеней, из них 39 «за» и один недействительный. В третьем туре в урне оказался 41 бюллетень, и Осиновский получил в общей сложности 41 голос «за».