Министерство юстиции не видит нарушений в избрании мэра Таллинна с третьей попытки

Центристскую партию не устроило то, что произошло на выборах мэра Таллинна

19 апреля фракция Центристской партии в горсобрании обратилась в Республиканскую избирательную комиссию из-за возможного нарушения принципа секретности, произошедшего во время выборов мэра Таллинна в апреле. Поскольку вопрос не входил в компетенцию избирательной комиссии, она направила обращение в Минюст.

Фракция Центристской партии в обращении отметила, что во время выборов мэра Таллинна был нарушен принцип тайны выборов. Центристская партия также заявила, что как минимум на некоторых членов горсобрания было оказано давление, то есть было выдвинуто требование сфотографировать заполненный избирательный бюллетень. Центристская партия также добавила в своем обращении, что перед третьим туром голосования каждая фракция, участвовавшая в голосовании, получила инструкции, как пометить свои бюллетени.

Из фотографий бюллетеней для голосования, приложенных к обращению, выяснилось, что почти все бюллетени имеют небольшую отметку в углу. При этом количество отметок в разных углах, как оказалось, вполне точно совпадало с размерами фракций, принявших участие в голосовании. К обращению также были приложены доказательства того, что члены горсобрания фотографировали свои бюллетени, и были упомянуты комментарии членов горсобрания о причинах фотографирования бюллетеней.

В обращении Центристская партия также выразила сомнение в том, что устав Таллинна допускает проведение выборов мэра более двух раз в течение одной сессии.

Выборы мэра Таллинна 14 апреля горсобрание избрало Евгения Осиновского мэром. Горсобрание провело три тура по избранию мэра, поскольку Осиновский не набрал необходимого большинства (40 голосов) в первом и втором турах. В первом туре голосования в урне для голосования находилось 40 бюллетеней, из них 38 с голосами «за» и два недействительных. Во втором туре в урне для голосования оказалось 40 бюллетеней, из них 39 «за» и один недействительный. В третьем туре в урне оказался 41 бюллетень, и Осиновский получил в общей сложности 41 голос «за».