Внимание: заказанные в зарубежных интернет-магазинах средства от комаров могут содержать запрещенные в Эстонии вещества

Перевод: Павел Соболев

Департамент здоровья напоминает, что все химические средства от комаров являются биоцидами, при этом в Эстонии можно использовать только зарегистрированные или лицензированные биоциды. Соответствующая маркировка должна быть указана на этикетке биоцида. Поэтому, прежде чем покупать средство от комаров в зарубежном интернет-магазине, стоит убедиться, какие активные ингредиенты оно содержит и можно ли его использовать в Эстонии.

В частности, проблемы вызывают электронные торговые площадки, где активные ингредиенты не указываются отдельной строкой в рекламных объявлениях. Если вы заказываете товар в таком магазине, может случиться так, что только когда товар прибудет в Эстонию, обнаружится, что он содержит запрещенный активный ингредиент или что товар по какой-либо другой причине не допущен к продаже и использованию в Эстонии. Товар может быть задержан на таможне, даже если он куплен в самых известных интернет-магазинах, ведь правила для всех одинаковы.

Использование биоцидов строго регулируется для обеспечения защиты здоровья людей и животных, а также окружающей среды. Использование незарегистрированного или неразрешенного биоцида может быть опасным для здоровья и окружающей среды, и даже если средство от комаров эффективно, содержащееся в нем вещество окажет негативное воздействие на окружающую территорию.

Наконец, стоит запомнить основное правило: в Эстонии можно использовать только биоциды, имеющие номер регистрационного свидетельства Департамента здоровья; проверьте, чтобы такой номер был указан на упаковке.

Как определить, разрешен ли продукт в Эстонии?

В Эстонии вы можете использовать биоциды, имеющие либо регистрационное удостоверение, выданное в Эстонии, либо разрешение Европейского союза. Вы можете проверить, можно ли найти продукт в одном из этих списков, по названию продукта, или по номеру регистрации, или по номеру лицензии на этикетке:

в таблице зарегистрированных в Эстонии биоцидов (XLS)

в реестре биоцидов, одобренных для рынка Эстонии, размещенном на сайте Европейского химического агентства

Если биоцид не находится ни в одном из приведенных списков, то этот биоцид не может быть доступен или использоваться на рынке Эстонии.