Галерея В Таллинне открылся новый независимый театр

На открытии площадки Антон Киселюс анонсировал премьеры грядущего сезона. Сейчас коллектив работает над спектаклем «Ромео и Джульетта» по пьесе Шекспира, а также над театральным сериалом по роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго», который будет выходить в четырех частях. Выпуск первых спектаклей запланирован на осень 2024 года.

Кроме того, коллектив театра планирует играть и на выездных более крупных площадках. Поэтому свой первый сезон Kiseljus TEATER откроет уже в августе - показами спектакля MANN IST MANN на сцене Sakala 3 Teatrimaja. Спектакль будет идти на русском языке с эстонскими субтитрами. Ближайшие даты спектаклей - 23, 24 и 25 августа.

Несмотря на то, что Kiseljus TEATER в первую очередь работает на русском языке и с русскоязычными актерами, художественный руководитель театра считает крайне важным быть доступным для эстоноязычного зрителя. Антон Киселюс считает, что сейчас русскоязычная сцена в Эстонии очень слабо интегрирована в культурный контекст Эстонии и в современную повестку, и очень плохо ориентирована на молодую аудиторию.

«Мы хотим делать театр, который бы создавали исключительно молодые люди и хотим играть спектакли как минимум на двух языках - эстонском и русском. Наши спектакли будут отражать социально-политические темы и говорить о проблемах сегодняшнего дня», говорит Антон Киселюс.

Спектакль MANN IST MANN по пьесе немецкого драматурга Бертольта Брехта «Что тот солдат, что этот» отчасти уже реализован в рамках этого манифеста. Спектакль играется на русском языке, но внутри спектакля есть эпизоды на эстонском и на немецком языках, а действие сопровождается эстонскими субтитрами. В будущем коллектив планирует сделать полностью эстоноязычную версию спектакля MANN IST MANN.

Важной идейной составляющей Kiseljus TEATER и его деятелей является желание максимально интегрировать местную русскоязычную молодежь в контекст эстонской культурной жизни. В недалекой перспективе у театра есть амбициозные планы приглашать в постановки и действующих профессиональных артистов из других театров Эстонии.

У молодого режиссера профессиональное высшее режиссерское образование, а также опыт более 25 театральных постановок в разных странах. Также за плечами у Антона Киселюса имеется опыт художественного руководства различными театрами.