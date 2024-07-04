Молодой театральный коллектив под руководством профессионального режиссера и театрального педагога Антона Киселюса открыл частный театр и свое пространство на улице Лоотси, 8 в Таллинне.
Галерея ⟩ В Таллинне открылся новый независимый театр
28 июня состоялось официальное открытие независимого частного театра в Таллинне Kiseljus TEATER. Новый театр назван по фамилии его основателя, театрального режиссера и художественного руководителя Антона Киселюса. «Фамилия в названии театра говорит в первую очередь о том, что театр будет авторским, и за все постановки ответственность несу лично я», - говорит режиссер.
Для торжественного открытия коллектив театра подготовил капустник в формате театрального бара. В рамках юмористического представления актеры исполняли короткие номера, в процессе создавая различные коктейли. Каждый из коктейлей зрители могли приобрести в формате аукциона. Действие капустника шло на русском и эстонском языках, также исполнялись песни на английском и финском языках. После перформативной части, зрители и участники коллектива имели возможность пообщаться в неформальной обстановке под музыкальный сет от Алексея Семенихина aka DJ Bandit.
В труппу нового театра Антон Киселюс набрал молодых актеров, с которыми сезоном ранее выпустил спектакль MANN IST MANN по пьесе Брехта «Что тот солдат, что этот». Молодые актеры Kiseljus TEATER являются выпускниками разных лет театральной студии Русского театра Эстонии, а также студентами театрального института в Вильянди. В постановочную команду театра входят театральные художники, художник-технолог, хореограф, художник по свету, фотограф и видеограф, дизайнер и другие профессионалы.
Kiseljus TEATER открыл свою площадку в районе D-Terminal по адресу Лоотси, 8.
Театральный зал-трансформер будет вмещать до ста зрителей. Сцена и зрительный зал решены в минималистичной светлой стилистике. Вместо классической театральной черной коробки Kiseljus TEATER использует белые стены и мансардные окна. Современное и неклассическое архитектурное решение театра найдет свое продолжение в экспериментах на сцене, разнообразных форматах и новых театральных формах.
На открытии площадки Антон Киселюс анонсировал премьеры грядущего сезона. Сейчас коллектив работает над спектаклем «Ромео и Джульетта» по пьесе Шекспира, а также над театральным сериалом по роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго», который будет выходить в четырех частях. Выпуск первых спектаклей запланирован на осень 2024 года.
Кроме того, коллектив театра планирует играть и на выездных более крупных площадках. Поэтому свой первый сезон Kiseljus TEATER откроет уже в августе - показами спектакля MANN IST MANN на сцене Sakala 3 Teatrimaja. Спектакль будет идти на русском языке с эстонскими субтитрами. Ближайшие даты спектаклей - 23, 24 и 25 августа.
Несмотря на то, что Kiseljus TEATER в первую очередь работает на русском языке и с русскоязычными актерами, художественный руководитель театра считает крайне важным быть доступным для эстоноязычного зрителя. Антон Киселюс считает, что сейчас русскоязычная сцена в Эстонии очень слабо интегрирована в культурный контекст Эстонии и в современную повестку, и очень плохо ориентирована на молодую аудиторию.
«Мы хотим делать театр, который бы создавали исключительно молодые люди и хотим играть спектакли как минимум на двух языках - эстонском и русском. Наши спектакли будут отражать социально-политические темы и говорить о проблемах сегодняшнего дня», говорит Антон Киселюс.
Спектакль MANN IST MANN по пьесе немецкого драматурга Бертольта Брехта «Что тот солдат, что этот» отчасти уже реализован в рамках этого манифеста. Спектакль играется на русском языке, но внутри спектакля есть эпизоды на эстонском и на немецком языках, а действие сопровождается эстонскими субтитрами. В будущем коллектив планирует сделать полностью эстоноязычную версию спектакля MANN IST MANN.
Важной идейной составляющей Kiseljus TEATER и его деятелей является желание максимально интегрировать местную русскоязычную молодежь в контекст эстонской культурной жизни. В недалекой перспективе у театра есть амбициозные планы приглашать в постановки и действующих профессиональных артистов из других театров Эстонии.
У молодого режиссера профессиональное высшее режиссерское образование, а также опыт более 25 театральных постановок в разных странах. Также за плечами у Антона Киселюса имеется опыт художественного руководства различными театрами.