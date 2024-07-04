Ситуация на рынке труда: фирмы планируют коллективные сокращения, под угрозой – почти 300 рабочих мест

В начале июня количество зарегистрированных безработных составляло около 48 200 человек, а в последний день месяца - 48 700. В прошлом году в этот же период было зарегистрировано примерно на 150 безработных больше. В середине июня количество безработных временно снизилось до менее чем 47 700, но, как и в прошлом году, во второй половине июня уровень безработицы быстро вырос.