Ситуация на рынке труда: фирмы планируют коллективные сокращения, под угрозой – почти 300 рабочих мест

По данным Кассы по безработице, зарегистрированный уровень безработицы в июне достиг самого низкого уровня за последние полтора года, но во второй половине месяца количество безработных резко увеличилось из-за коллективных сокращений сразу в нескольких фирмах.
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В начале июня количество зарегистрированных безработных составляло около 48 200 человек, а в последний день месяца - 48 700. В прошлом году в этот же период было зарегистрировано примерно на 150 безработных больше. В середине июня количество безработных временно снизилось до менее чем 47 700, но, как и в прошлом году, во второй половине июня уровень безработицы быстро вырос.