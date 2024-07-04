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Ситуация на рынке труда: фирмы планируют коллективные сокращения, под угрозой – почти 300 рабочих мест

Каролийна Вертяева
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Касса по безработице. Фото носит иллюстративный характер.
Касса по безработице. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Mailiis Ollino

По данным Кассы по безработице, зарегистрированный уровень безработицы в июне достиг самого низкого уровня за последние полтора года, но во второй половине месяца количество безработных резко увеличилось из-за коллективных сокращений сразу в нескольких фирмах.

В начале июня количество зарегистрированных безработных составляло около 48 200 человек, а в последний день месяца - 48 700. В прошлом году в этот же период было зарегистрировано примерно на 150 безработных больше. В середине июня количество безработных временно снизилось до менее чем 47 700, но, как и в прошлом году, во второй половине июня уровень безработицы быстро вырос.

Советник по коммуникациям Кассы по безработице Лаури Кооль рассказал, что за последние три месяца людей, снявшихся с учета, было больше, чем вновь зарегистрированных безработных. «Однако в июне произошли небольшие изменения: новых безработных стало больше, чем тех, кто вышел на работу. Примерно на 200 человек. Это не является чем-то необычным, поскольку в июне 2022 и 2023 годов наблюдалась аналогичная ситуация», - добавил Кооль.

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