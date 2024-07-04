Правила ведения переговоров и согласования цены долгосрочных договоров, заключаемых Центром управления государственными лесами (RMK), не создают предпосылок для продажи лесоматериала по рыночной цене, что является требованием Закона о лесе. В опубликованном сегодня аудиторском отчете Госконтроль сообщил, что тем самым упущена возможность получить больше доходов от продажи лесоматериала.
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Госконтроль: деятельность RMK по продаже древесины по договорной цене не была прозрачной и допускала особое отношение
Госконтроль считает, что RMK должен поощрять конкуренцию при продаже древесины и заключать долгосрочные устойчивые договоры на базе открытых аукционов. Система заключения и изменения договоров должна быть более четкой и прозрачной.