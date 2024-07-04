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Госконтроль: деятельность RMK по продаже древесины по договорной цене не была прозрачной и допускала особое отношение

Rus.Postimees
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Лес. Снимок иллюстративный.
Лес. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks

Правила ведения переговоров и согласования цены долгосрочных договоров, заключаемых Центром управления государственными лесами (RMK), не создают предпосылок для продажи лесоматериала по рыночной цене, что является требованием Закона о лесе. В опубликованном сегодня аудиторском отчете Госконтроль сообщил, что тем самым упущена возможность получить больше доходов от продажи лесоматериала.

Госконтроль считает, что RMK должен поощрять конкуренцию при продаже древесины и заключать долгосрочные устойчивые договоры на базе открытых аукционов. Система заключения и изменения договоров должна быть более четкой и прозрачной.

Хотя в соответствии с Законом о лесе[1] и постановлением правительства Эстонской Республики[2], принятым на основании Закона о лесе, Центр управления государственными лесами должен обеспечить продажу древесины по рыночным ценам, аудит показал, что цены, согласованные в долгосрочных контрактах, были значительно ниже цен на открытых аукционах в проверяемый период 2017-2022 годов: Центр управления государственными лесами продавал древесину по долгосрочным контрактам на 30% ниже этих цен.

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