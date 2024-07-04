Госконтроль: деятельность RMK по продаже древесины по договорной цене не была прозрачной и допускала особое отношение

Госконтроль считает, что RMK должен поощрять конкуренцию при продаже древесины и заключать долгосрочные устойчивые договоры на базе открытых аукционов. Система заключения и изменения договоров должна быть более четкой и прозрачной.

Хотя в соответствии с Законом о лесе[1] и постановлением правительства Эстонской Республики[2], принятым на основании Закона о лесе, Центр управления государственными лесами должен обеспечить продажу древесины по рыночным ценам, аудит показал, что цены, согласованные в долгосрочных контрактах, были значительно ниже цен на открытых аукционах в проверяемый период 2017-2022 годов: Центр управления государственными лесами продавал древесину по долгосрочным контрактам на 30% ниже этих цен.