Новый план: Партия реформ хочет сократить не облагаемый налогом доход

«Что касается темы необлагаемого подоходным налогом минимума, то мы ее вообще не обсуждали», – заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200»). Он добавил, что правительство должно посмотреть, как наименее обеспеченные люди смогут справляться с ситуацией.

В настоящее время необлагаемый подоходным налогом минимальный доход составляет 654 евро, для лиц пенсионного возраста – 776 евро в месяц. На пресс-конференции не было сказано, до какого уровня Партия реформ хочет снизить необлагаемый подоходным налогом минимум. Postimees обратился к политическим партиям с соответствующим вопросом, и когда будут получены ответы, мы опубликуем их здесь.

С нового года подоходный налог также повысится с 20% до 22%. Однако, согласно плану Партии реформ, действовавший до сих пор прогрессивный подоходный налог (так называемый «налоговый горб») исчезнет, ​​и ко всем наемным работникам будет применяться единый уровень необлагаемого налогом дохода.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-Демократическая партия) заявил, что сокращение необлагаемого налогом минимума предполагает наличие налогового горба.

«Когда мы обсуждали отмену налогового горба, это было частью этого. В связи с отменой планировались, во-первых, повышение минимальной заработной платы, а во-вторых, повышение необлагаемого налогом минимального дохода. Это предложение означает, что нам вернуться к налоговому горбу».

Как будут формироваться зарплаты людей в новом году согласно известным на данный момент предложениям, можно посмотреть на налоговом калькуляторе Postimees. В настоящее время человек с минимальной заработной платой, имеющий вторую ступень накопительной пенсии, получает 763,18 евро в месяц, после новогодней реформы так называемого налогового горба и повышения подоходного налога будет получать 770,6 евро. Если бы необлагаемого подоходным налогом минимума не существовало, человек, получающий минимальную заработную плату, получил бы в новом году только около 608 евро при новой ставке подоходного налога в 22 процента, то есть он потерял бы до 20 процентов своей чистой зарплаты.