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Новый план: Партия реформ хочет сократить не облагаемый налогом доход

rus.postimees.ee
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Флажки партий членов правительственной коалиции.
Флажки партий членов правительственной коалиции. Фото: Madis Veltman

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила на пресс-конференции правительства, что Партия реформ ранее выступала с идеей снижения необлагаемого подоходным налогом минимума, но она не получила поддержки со стороны партнеров по правительству, пишет ERR.

«Что касается темы необлагаемого подоходным налогом минимума, то мы ее вообще не обсуждали», – заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200»). Он добавил, что правительство должно посмотреть, как наименее обеспеченные люди смогут справляться с ситуацией.

В настоящее время необлагаемый подоходным налогом минимальный доход составляет 654 евро, для лиц пенсионного возраста – 776 евро в месяц. На пресс-конференции не было сказано, до какого уровня Партия реформ хочет снизить необлагаемый подоходным налогом минимум. Postimees обратился к политическим партиям с соответствующим вопросом, и когда будут получены ответы, мы опубликуем их здесь.

С нового года подоходный налог также повысится с 20% до 22%. Однако, согласно плану Партии реформ, действовавший до сих пор прогрессивный подоходный налог (так называемый «налоговый горб») исчезнет, ​​и ко всем наемным работникам будет применяться единый уровень необлагаемого налогом дохода.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-Демократическая партия) заявил, что сокращение необлагаемого налогом минимума предполагает наличие налогового горба.

«Когда мы обсуждали отмену налогового горба, это было частью этого. В связи с отменой планировались, во-первых, повышение минимальной заработной платы, а во-вторых, повышение необлагаемого налогом минимального дохода. Это предложение означает, что нам вернуться к налоговому горбу».

Как будут формироваться зарплаты людей в новом году согласно известным на данный момент предложениям, можно посмотреть на налоговом калькуляторе Postimees. В настоящее время человек с минимальной заработной платой, имеющий вторую ступень накопительной пенсии, получает 763,18 евро в месяц, после новогодней реформы так называемого налогового горба и повышения подоходного налога будет получать 770,6 евро. Если бы необлагаемого подоходным налогом минимума не существовало, человек, получающий минимальную заработную плату, получил бы в новом году только около 608 евро при новой ставке подоходного налога в 22 процента, то есть он потерял бы до 20 процентов своей чистой зарплаты.

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