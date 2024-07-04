Под Хаапсалу столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

По словам пресс-секретаря полиции Хеди Таммелехт, на 66-м километре шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла в деревне Херьява столкнулись Fiat Doblo, Hyundai Getz и Land Rover.

По первоначальным данным, все автомобили двигались в направлении Хаапсалу. В какой-то момент в Hyundai Getz врезался Fiat Doblo, а первый, в свою очередь, - в Land Rover.

«Если в остальных машинах был только водитель, то в Land Rover находилось три человека. Скорая помощь доставила в больницу водителей Hyundai и Fiat. То, как сильно пострадали другие участники ДТП, еще выясняется, скорая помощь осматривает их на месте», - сказала Таммелехт.

Движение на месте происшествия перенаправлено в объезд. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.