Защита частных данных: правительство ужесточает доступ к информации

Многие выражали обеспокоенность тем, что в настоящее время можно легко найти их место жительства через крепостную книгу.

«Если человек владеет только одной недвижимостью, то, скорее всего, это его место жительства, и любопытный или злонамеренный человек легко сможет его найти. Конечно, скрыть все данные от злоумышленников невозможно, но мы можем сузить круг возможности подачи запроса», - пояснил министр юстиции Мадис Тимпсон.

Согласно изменению, в будущем обычные пользователи больше не смогут запрашивать по имени и личному идентификационному номеру физического лица данные из Крепостной книги. Публичный режим земельной книги сохраняется, а данные о владельце можно получить на так называемой объектной основе, т.е. путем поиска по адресу, кадастровому номеру или номеру части реестра.

Закон предусматривает исключение для журналистов, представителей государственного сектора и других лиц, которым необходимы данные из крепостной книги для выполнения общественных обязанностей. Они могут продолжать пользоваться поиском по имени человека и коду социального страхования.

По словам министра юстиции, в последнее время данная тема становится все более актуальной, и граждане все чаще обращаются по этому поводу в министерство и Инспекцию по защите данных.

«Недавно в средствах массовой информации и прессе произошел случай, когда гражданин массово наводил справки о принадлежащем людям имуществе с личными номерами. Это вызвало у людей вопросы и опасения по поводу целей акции и законности ситуации», - добавил Тимпсон.

В прошлом году из электронного реестра недвижимости было сделано 4 084 073 индивидуальных запроса по личному коду и имени. Запросов о физическом лице было сделано по имени и личному коду в 2 526 887 случаях и только по личному коду в 2 404 189 случаях.

«Дом является частным и неприкосновенным, и не каждый должен иметь возможность заглянуть в него, - сказал Тимпсон, добавив, что в настоящее время можно составить профиль человека на основе общедоступных данных и существенно нарушить его частную жизнь. - Кроме того, при таком профилировании существует более широкий аспект безопасности, который также не следует недооценивать», - сказал Мадис Тимпсон.