ЭРККИ БАХОВСКИ Что ждет впереди Кристена Михала и Каю Каллас?

Перевод: Павел Соболев

Тем не менее, немалой части мира, вероятно, любопытно будет посмотреть, кто заменит Каю Каллас на международной арене. Дома мы можем думать что угодно о Кае Каллас, и это справедливо, но в глобальном масштабе она - звезда. Ее пиар-команде не приходилось оганизовывать ее интервью международным СМИ, это как раз эти СМИ сами выстраивались в очередь, чтобы ее проинтервьюировать.

Так что в этом плане Михалу придется нелегко, потому что его сразу же сравнят с Каллас. Какой могла бы быть его медиастратегия на международной арене? Я предлагаю продолжать просто передавать проукраинские послания, прямо отвечать на вопросы и проявлять понимание того, что происходит и в других частях мира.

Вопрос в том, связана ли сильная поддержка Украины с личным брендом Каи Каллас или с Эстонией в целом. Если Михалу удастся представить поддержку Украины как эстонское дело, то половина успеха ему уже обеспечена.