ЭРККИ БАХОВСКИ Что ждет впереди Кристена Михала и Каю Каллас?

Тем не менее, немалой части мира, вероятно, любопытно будет посмотреть, кто заменит Каю Каллас на международной арене. Дома мы можем думать что угодно о Кае Каллас, и это справедливо, но в глобальном масштабе она - звезда. Ее пиар-команде не приходилось оганизовывать ее интервью международным СМИ, это как раз эти СМИ сами выстраивались в очередь, чтобы ее проинтервьюировать.
Так что в этом плане Михалу придется нелегко, потому что его сразу же сравнят с Каллас. Какой могла бы быть его медиастратегия на международной арене? Я предлагаю продолжать просто передавать проукраинские послания, прямо отвечать на вопросы и проявлять понимание того, что происходит и в других частях мира.
Вопрос в том, связана ли сильная поддержка Украины с личным брендом Каи Каллас или с Эстонией в целом. Если Михалу удастся представить поддержку Украины как эстонское дело, то половина успеха ему уже обеспечена.
Более фундаментальный вопрос заключается в том, возникнут ли какие-либо разногласия между позицией Каи Каллас как верховного представителя ЕС по иностранным делам и внешней политикой Эстонии. Хотя иногда был соблазн рассматривать назначение Каллас на пост высшего внешнеполитического чиновника ЕС как продолжение внешней политики Эстонии, это все же не совсем так. Верховный представитель ЕС должен представлять общую позицию ЕС, а последняя может не всегда совпадать с позицией Эстонии.