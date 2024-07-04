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ЭРККИ БАХОВСКИ Что ждет впереди Кристена Михала и Каю Каллас?

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Эркки Баховски.
Эркки Баховски. Фото: Konstantin Sednev
  • Кристену Михалу придется нелегко во внешней политике
  • Верховный представитель ЕС по иностранным делам должен представлять общую позицию ЕС
  • У Каи Каллас будет возможность реализовать свой потенциал

Неоднократно указывалось, что Кристен Михал, который, вероятно, станет премьер-министром, хочет сосредоточиться на внутренней, а не внешней политике. Это очевидно, что прежде чем начать осматриваться во внешнем мире, нужно все наладить дома, пишет редактор мнений Эркки Баховски.

Перевод: Павел Соболев

Тем не менее, немалой части мира, вероятно, любопытно будет посмотреть, кто заменит Каю Каллас на международной арене. Дома мы можем думать что угодно о Кае Каллас, и это справедливо, но в глобальном масштабе она - звезда. Ее пиар-команде не приходилось оганизовывать ее интервью международным СМИ, это как раз эти СМИ сами выстраивались в очередь, чтобы ее проинтервьюировать.

Так что в этом плане Михалу придется нелегко, потому что его сразу же сравнят с Каллас. Какой могла бы быть его медиастратегия на международной арене? Я предлагаю продолжать просто передавать проукраинские послания, прямо отвечать на вопросы и проявлять понимание того, что происходит и в других частях мира.

Вопрос в том, связана ли сильная поддержка Украины с личным брендом Каи Каллас или с Эстонией в целом. Если Михалу удастся представить поддержку Украины как эстонское дело, то половина успеха ему уже обеспечена.

Более фундаментальный вопрос заключается в том, возникнут ли какие-либо разногласия между позицией Каи Каллас как верховного представителя ЕС по иностранным делам и внешней политикой Эстонии. Хотя иногда был соблазн рассматривать назначение Каллас на пост высшего внешнеполитического чиновника ЕС как продолжение внешней политики Эстонии, это все же не совсем так. Верховный представитель ЕС должен представлять общую позицию ЕС, а последняя может не всегда совпадать с позицией Эстонии.

Если взять в качестве примера израильско-палестинский вопрос, то отношение Евросоюза к Палестине гораздо мягче, чем у Эстонии. Каллас должна быть посредником, а не судьей.

Но, конечно, это во многом зависит от самой Каллас, какой след она оставит в качестве верховного представителя ЕС по иностранным делам. Здесь стоит задаться вопросом, какой след оставит после себя предшественник Каллас Жозеп Боррель. К сожалению, я помню только то унижение, которое пришлось пережить Боррелю в Москве в 2021 году на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Поэтому Каллас предстоит многое сделать, чтобы сделать должность верховного представителя ЕС чем-то более значимым. Полномасштабная война в Украине также значительно добавит содержания этому посту.

Так что и Михалу, и Каллас предстоит непростая задача: вызывать доверие на новых должностях и иметь на них свое лицо. Каким будет это лицо, станет понятно в ближайшее время.

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