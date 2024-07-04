Вещательные компании стран Балтии и Украины договорились о сотрудничестве в кризисных ситуациях

Цель соглашения - создать механизмы взаимной поддержки для общественных СМИ стран Балтии и Украины - LRT, Latvijas Televizija и Latvijas Radio, ERR из Эстонии и Suspilne из Украины.

Соглашение было подписано во время Генеральной ассамблеи Европейского вещательного союза (ЕВС) на Кипре.

Как сообщает LRT, цель меморандума о взаимопонимании - способствовать солидарности и единству членов ЕВС, создать основу для сотрудничества между общественными медиа-организациями, обеспечить взаимную поддержку и непрерывность их деятельности в случае кризисов.

Соглашение предусматривает обмен информацией и знаниями, а партнеры обязуются оказывать помощь любой подписавшей меморандум общественной медиаорганизации, которая не может эффективно работать в своей стране из-за чрезвычайного положения, и обеспечивать непрерывность ее деятельности.

LRT сообщает, что такая помощь может включать, помимо прочего, обмен техническими ресурсами и логистическую поддержку, а в случае чрезвычайного положения партнеры могут предоставить доступ к своим собственным коммуникационным каналам и платформам для распространения информации в обществе.

«В условиях войны в Украине мы также сразу же начали готовиться к возможным военным сценариям. Учитывая опыт Украины, мы уже позаботились о том, чтобы в случае разрушения или захвата инфраструктуры LRT обезопасить данные LRT и чтобы LRT могло продолжать вещание из центров обработки данных за пределами Литвы», - приведены в сообщении слова подписавшей меморандум гендиректора LRT Моники Гарбачяускайте-Будрене.

По ее словам, в планах на будущее - обеспечение безопасности журналистов и штаб-квартиры LRT, создание резервных корреспондентских пунктов и планирование трансляции передач из-за рубежа.

Предложив внести свой вклад в меморандум, руководители общественных медиа-организаций стран Балтии и Украины также обратились к другим членам ЕВС с призывом к аналогичному сотрудничеству.