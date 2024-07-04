Топ лучших городов для пеших прогулок: Таллинн на почетном месте

Для составления списка Insider Monkey использовала данные из ряда источников. Сначала аналитики Insider Monkey воспользовались оценками пешеходной доступности города из таких источников, как Tourlane и WalkScore, а затем рассмотрели расстояния между основными туристическими достопримечательностями.

Возглавляет список Флоренция - город, известный своей историей эпохи Возрождения и вневременной архитектурой. Компактная планировка города означает, что все основные достопримечательности находятся в радиусе километра, что позволяет туристам легко исследовать его пешком.

Европа доминировала в списке, заняв первые пять мест: Рига заняла почетное второе место, передает новостной портал RUS.TVNET.

«Эта средневековая столица, расположенная на берегу Балтийского моря, является восхитительным местом для пешеходов. Самые популярные достопримечательности - Рижский Домский собор, Рижский Центральный рынок, Дом Черноголовых, парк у Бастионной горки и Верманский сад находятся в пределах 2,4 км друг от друга», - говорится на сайте.

Помимо пешеходного Старого города, Insider Monkey рекомендует посетить Старый город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

За Ригой в списке городов удобных для прогулок следуют Гамбург (Германия), Порту (Португалия) и Мадрид (Испания). Шотландский город Эдинбург признан шестым по популярности местом для прогулок.

Таллинн занял седьмое место. В статье столица Эстонии описывается как «очень компактная, что позволяет легко ходить по ее улицам».

Шведская столица Стокгольм заняла восьмое место в списке с одним из лучших показателей качества воздуха в мире.

И только девятое место занимает неевропейский город - австралийский Сидней. Десятку лидеров замыкает американский город Бостон, главными достопримечательностями которого являются Музей искусств и Бостонский парк.

Следующие города в списке - Амстердам, Ливерпуль, Бордо, Копенгаген, Стамбул, Мельбурн, Прага, Будапешт, Ванкувер, Бристоль, Рейкьявик, Мюнхен, Джерси-Сити, Лиссабон, Нью-Йорк, Шанхай, Вена, Торонто и Монреаль.