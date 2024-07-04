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Эстонским фирмам и квартирным товариществам обещаны льготные кредиты на 440 млн евро

Лийна Лакс
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Реновирование здания. Иллюстративное фото.
Реновирование здания. Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

В четверг Европейский инвестиционный фонд и три действующих в Эстонии банка подписали соглашение, согласно которому станет возможным предлагать предприятиям и квартирным товариществам более выгодные кредиты. Правда, предназначенные только для нескольких вещей.

Перевод: Павел Соболев

Европейский инвестиционный фонд объявил, что гарантирует кредиты эстонских граждан и компаний на сотни миллионов евро, в общей сложности примерно на 440 млн евро. Три банка могут выпустить гарантии по кредитам на сумму 720 млн евро для всего Балтийского региона. Прежде всего, квартирные товарищества могут подать заявку на получение кредита на выгодных условиях для проведения ремонтных работ, а малые и средние предприятия - для развития и инноваций. Поскольку большинство компаний в странах Балтии являются небольшими компаниями, практически все компании имеют право на участие.

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