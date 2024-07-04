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ФОТО В Тарту машина сбила ехавшую на самокате женщину

Келли Олеск
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В четверг незадолго до 17:00 возле Ujula Konsum автомобиль сбил женщину на электросамокате. Молодая женщина пересекала дорогу по пешеходному переходу на самокате, не слезая с него.

От удара женщина отлетела на несколько метров и получила серьезные травмы. Скорая помощь прибыла на место происшествия через несколько минут, медики оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее в клинику Тартуского университета.

Водитель переместил свой Volkswagen с дороги, и движение начало восстанавливаться.

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