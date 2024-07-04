В четверг незадолго до 17:00 возле Ujula Konsum автомобиль сбил женщину на электросамокате. Молодая женщина пересекала дорогу по пешеходному переходу на самокате, не слезая с него.
ФОТО ⟩ В Тарту машина сбила ехавшую на самокате женщину
От удара женщина отлетела на несколько метров и получила серьезные травмы. Скорая помощь прибыла на место происшествия через несколько минут, медики оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее в клинику Тартуского университета.
Водитель переместил свой Volkswagen с дороги, и движение начало восстанавливаться.