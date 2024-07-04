Власти Тарту начинают борьбу с автобусными «зайцами»

Перевод: Павел Соболев

Даже в вечерние часы через задние двери в автобус смогут входить пассажиры с детскими колясками, а также пассажиры, пользующиеся инвалидными колясками или костылями. Они могут обозначить свое желание войти с помощью кнопки, расположенной у средней двери автобуса.

Городские власти рассматривают ввести постоянную возможность входа по вечерам через первую дверь, поскольку, согласно анализу данных, в тартуских автобусах находится значительное количество пассажиров без билетов, и особенно это актуально в вечернее время.

По словам вице-мэра Тарту Раймонда Тамме, ежегодно Тарту теряет из-за безбилетных пассажиров почти полмиллиона евро, которые можно было бы использовать для развития автобусного движения. «Вход через парадную дверь дисциплинирует пассажиров, это хорошо показывает опыт других стран и городов. Кроме того, это облегчает посадку и выход из автобуса», - добавил он.

Пилотный проект продлится с 1 августа по 30 сентября. Затем предприятие Tartu Linnatransport проанализирует полученные данные и отзывы и примет решение в отношении будущего.