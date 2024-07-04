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На европейском рынке недвижимости снова крутятся российские деньги

Сандер Сильм
, экономический журналист
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Рубли. Снимок иллюстративный.
Рубли. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks

Если после начала войны в Украине интерес российских граждан к европейской недвижимости снизился, то теперь тенденция изменилась.

По данным «Коммерсанта», за последние полгода спрос на болгарское жилье со стороны российских граждан вырос на сорок процентов по сравнению с предыдущим годом. В Черногории количество сделок с недвижимостью россиян увеличилось на 12 процентов. Их количество выросло и в Венгрии, на Кипре, во Франции и Испании.

В первой половине этого года также вырос интерес российских инвесторов к недвижимости в Азии. Количество сделок увеличилось на 64 процента в Таиланде и на 15 процентов в Индонезии.

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