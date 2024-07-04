На европейском рынке недвижимости снова крутятся российские деньги

По данным «Коммерсанта», за последние полгода спрос на болгарское жилье со стороны российских граждан вырос на сорок процентов по сравнению с предыдущим годом. В Черногории количество сделок с недвижимостью россиян увеличилось на 12 процентов. Их количество выросло и в Венгрии, на Кипре, во Франции и Испании.