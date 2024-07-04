После жары в предстоящее воскресенье погода вновь сделается прохладной

В ночь на субботу будет малооблачно, возможны лишь отдельные небольшие дожди. Ближе к утру в Западной Эстонии тучи сгустятся, дождь пройдет сначала на островах, потом придет на материк, также существует опасность гроз. Юго-западный и южный ветер усилится до 5-12 м/с, на побережье порывы достигнут 18 м/с. Температура воздуха ночью - от 8 до 12 градусов тепла, на побережье - до 15 градусов.

В субботу днем погода будет облачной, дождь, возможны грозы. Во второй половине дня дожди прекратятся. Ветер юго-западный и западный, 6-12 м/с, порывами до 17 м/с, к вечеру ослабеет и сменит направление на южное. Температура воздуха - от 17 до 20 градусов, на юго-востоке Эстонии - до 22 градусов.

В ночь на воскресенье на материке будет малооблачная погода без осадков. На островах небо станет затягивать тучами. К утру пройдет дождь, который распространится на материк и быстро распространится по регионам Эстонии, существует опасность гроз. Ветер южный и юго-восточный, скорость 5-10 м/с, после полуночи на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью - от 11 до 17 градусов тепла.

Днем будет облачно с прояснениями. В Восточной Эстонии - дожди и грозы. Во второй половине дня, начиная с островов, облачность рассеется и вероятность дождя снизится. Ветер сменится с юго-восточного на юго-западный и западный, скорость - 5-11 м/с, на побережье порывами - до 15 м/с, к вечеру ветер немного ослабеет. В Западной Эстонии температура воздуха составит 18-23 градуса, на востоке - до 25 градусов, в Юго-Восточной Эстонии - до 30 градусов.

В ночь на понедельник небо прояснится, однако ближе к утру в восточной части Эстонии облачность уплотнится и пойдет дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 3-9 м/с, на побережье порывами до 14 м/с. Будет 8-12 градусов, на побережье - до 15 градусов.

Днем ожидается небольшая облачность. Иногда возможен небольшой дождь. Ветер западный, 3-9 м/с, утром на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха - 19-23 градуса.