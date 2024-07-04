Три дня до второго тура выборов во Франции: две кандидатки подверглись нападению

Представительница французского правительства Приска Тевено представляет на выборах правящую партию «Возрождение», Мари Доши - «Национальное объединение».

В связи с нападением на Тевено задержаны три человека, в том числе трое несовершеннолетних, сообщают французские СМИ.

«Сегодня вечером на кандидата Приску Тевено и членов ее предвыборной команды напали четыре человека в Медоне, когда они расклеивали предвыборные плакаты. Насилию и запугиванию не место в нашей демократии, - написал в соцсети Х премьер-министр Франции Габриэль Атталь. - Давайте отвергнем царящую в стране атмосферу насилия и ненависти».

Всего в нападении на Тевено участвовало около 15 человек, сообщает BFM TV.

Беспрецедентно высокий результат, полученный партией «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен и Жордана Борделла на выборах в Европарламент, заставил президента Эммануэля Макрона объявить в стране досрочные выборы.

В первом туре больше всего голосов набрало все то же «Национальное объединение».

За ультраправых, выступающих за жесткую миграционую политику, проголосовала примерно треть пришедших на избирательные участки.

Второй тур голосования пройдет в ближайшее воскресенье и определит, сможет ли «Национальное собрание» с Ле Пен во главе победить и во второй раз. А если да - то получится ли у ультраправых договориться сформировать правящую коалицию.

Чтобы не допустить прихода к власти в стране Ле Пен и ее сторонников, единым фронтом решили выступить сразу все политические силы из левой части спектра французской политики.

В случае своей победы левая коалиция обещает первым делом отменить недавнее повышение в стране пенсионного возраста, с трудом проведенное через парламент президентом Эммануэлем Макроном, и снизить его еще больше.

Премьер-министр Атталь в среду обратился к избирателям с призывом не допустить на предстоящих выборах победы партии Марин Ле Пен и Жордана Барделла.

Если ультраправым удастся получить в Национальном собрании больше половины мест (289 мандатов), они получат право сформировать правительство.