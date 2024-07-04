Вчера в 11.15 спасателям поступил вызов на предприятие, расположенное на Кадастику-теэ в деревне Имавере в Ярваском уезде, где, по словам позвонившего, в сушилках древесины поднялась температура и появился дым.
На деревообрабатывающем заводе в Ярвамаа загорелся горючий порошок
Перевод: Павел Соболев
По данным Ляэнеского спасательного центра, к моменту прибытия спасателей открытого огня не было видно, однако при дальнейшей проверке было установлено, что в холодильной камере по пока неизвестной причине воспламенился гидролизный лигнин.
Поскольку в случае этого порошка речь идет об очень легком и водоотталкивающем материале, находящийся в контейнере материал откачали из емкости для тушения.
С течением времени температура материала снизилась, и в 17.04 пожар был полностью потушен.