Байден провел обед за закрытыми дверями с Камалой Харрис в Белом доме, после чего они оба провели совещание с представителями штаба, в ходе которого Байден дал понять, что не собирается сходить с дистанции, а Харрис подтвердила свою поддержку.

«Я - номинант от Демократической партии. Никто меня не сдвинет с места. Я не ухожу», - сказал Байден.

«Я участвую в этой гонке до конца, и мы победим, потому что, когда демократы объединяются, мы всегда побеждаем. Так же, как мы победили Дональда Трампа в 2020 году, мы победим его снова в 2024 году», — сказал он.

Несколько часов спустя предвыборный штаб Байдена-Харрис разослал демократам электронное письмо. «Позвольте мне сказать это так ясно и просто, как я могу: Я баллотируюсь, - написал Байден. - Я буду участвовать в этой гонке до конца».





Эту же мысль Байден озвучил на экстренной встрече с губернаторами-демократами, которые, по словам присутствовавших на встрече, пообещали ему неизменную поддержку.

Харрис и ее команда старательно поддерживают президента. Такая позиция позволяет ей избежать обвинений в нелояльности, пока Байден переживает тяжелейший кризис своей предвыборной кампании, отмечает Bloomberg.