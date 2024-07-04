Стали известны последствия неприличного жеста звездного игрока сборной Англии

Перевод: Павел Соболев

Звездный игрок, сделавший неприличный жест после гола в матче 1/8 финала чемпионата Европы со Словакией, не был дисквалифицирован, сообщает Bild со ссылкой на свои источники. По информации Bild, Беллингему грозит штраф за свой поступок.

Издание сообщает, что Беллингему удалось избежать дисквалификации, поскольку его жест не был нацелен на сборную Словакии. Кроме того, Словакия не требовала наказать Беллингема.

В спорной ситуации Беллингем приложил руку сначала к носу, а затем к гениталиям. Он объяснил этот жест «шуткой внутреннего назначения», рассчитанной на понимание близких друзей на трибунах.

Если бы судьи заметили этот жест во время игры и сочли бы его нарушающим правила, тогда Беллингему должна была быть показана красная карточка. На момент совершения этого жеста Беллингем также находился под желтой карточкой, которую он получил в первой половине матча.

В субботу Англия сыграет со Швейцарией в четвертьфинале.