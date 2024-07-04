Предприятие Go Craft сообщило в четверг о том, что только что завершило адаптацию последней из поставленных на данный момент в Эстонию самоходной артиллерийской установки (САУ) K9 Thunder. Теперь у Сил обороны 24 такие машины.
Силы обороны Эстонии получили в свое распоряжение 24-ю установку K9 Thunder
Установку адаптировали к местным условиям и в соответствии с потребностями конечного пользователя, на них установили средства связи, позволяющие интегрировать их в системы управления огнем Сил обороны.
В течение последующих двух лет из Южной Кореи доставят еще дюжину САУ K9 Thunder.