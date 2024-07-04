Чт, 4.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Эрдоган отменил свои запланированные поездки и полетит в Берлин на матч Турции и Нидерландов

Postimees Sport
Copy
Реджеп Тайип Эрдоган.
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: PETER FOLEY/EPA/Scapix

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменит свои ранее запланированные поездки и поедет в Германию на четвертьфинал чемпионата Европы по футболу, сообщает немецкая газета Bild.

Перевод: Павел Соболев

Как указывает Bild, опираясь на информацию турецких СМИ, решение Эрдогана связано с жестом, сделанным после гола игроком сборной Турции по футболу Мерихом Демиралом, который вызвал много дискуссий.

Демирал отдал «волчий салют» после гола в ворота сборной Австрии. Этот жест считается символом турецкой экстремистской организации «Серые волки». По словам самого Демирала, его жест не содержал никакой скрытой связи.

УЕФА объявил в среду, что начнет расследование инцидента.

В Берлине президент Турции Эрдоган планирует посмотреть четвертьфинальный матч чемпионат Европы между сборными Турции и Нидерландов. Игра пройдет в субботу на Олимпийском стадионе в Берлине.

По данным Bild, изначально Эрдоган должен был находиться в субботу с визитом в Азербайджане.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх