В ЕС обеспокоены планами Виктора Орбана посетить Москву

В Брюсселе обеспокоены сообщениями о планах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чья страна c 1 июля приняла председательство в Совете Европейского Союза, нанести визит в Москву.

«Председательство в Совете ЕС по принципу ротации не дает полномочий вести диалог с Россией от имени ЕС», - заявил в четверг, 4 июля, в соцсети Х глава Европейского совета Шарль Мишель.

Он напомнил, что совет министров ЕС занимает четкую позицию в отношении российской агрессии против Украины: «Россия - агрессор, Украина - жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут происходить без Украины».

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети X. «Слухи о вашем визите в Москву не могут быть правдой, премьер-министр Виктор Орбан, или это правда?» - спросил он.

О том, что венгерский премьер намерен посетить Россию всего через несколько дней после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве, сообщили со ссылкой на неназванные источники журналист издания VSquare Саболч Пани и венгерская редакция «Радио Свобода». По их данным, визит Орбана в Москву запланирован на 5 июля, а сопровождать его будет глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Официально об этом визите ни Венгрия, ни Россия не сообщали.

Орбана призвал Зеленского немедленно прекратить огонь

Во время визита в Киев Виктор Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского к временному перемирию с Россией, чтобы начать мирные переговоры. Зеленский ответил на это отказом, подчеркнув, что его стране нужен справедливый мир.

Глава правительства Венгрии позиционирует себя как сторонник скорейшего достижения мира в Украине. Он неоднократно высказывался за снятие санкций с Москвы и выступал против поставок оружия Киеву.