Выборы в Британии: лейбористы победили, Риши Сунак признал поражение, Кир Стармер будет премьер-министром

Позже в пятницу Сунак, а затем Стармер отправятся в Букингемский дворец на аудиенцию к королю Карлу III. Мы планируем прямую трансляцию церемонии с комментариями, следите за нашим YouTube-каналом, объявлениями на сайте и в соцсетях.

Результаты подсчета голосов

Подсчет голосов после выборов в Кингс-Линне Фото: PA Media

В тех избирательных округах, где разрыв между кандидатами окажется мал, подсчет голосов может продолжаться довольно долго.

Но в 563 округах подсчет уже завершен. Лейбористы победили в 381 из них (в том числе в 186, где на прошлых выборах победили или консерваторы, или Шотландская национальная партия), либерал-демократы - в 54 (отобрав 47 из них у других партий, преимущественно у консерваторов), Консервативная партия победила в 92 округах, преимущественно тех же, где она побеждала и в 2019 году.

Еще в четырех победили кандидаты от правопопулистской партии «Реформа», в том числе ее лидер Найджел Фарадж.

Из числа известных консерваторов, которые уже официально проиграли и в новом парламенте заседать не будут, можно назвать Гранта Шаппса, занимающего в уходящем правительстве пост министра обороны, и Пенни Мордаунт, в 2022 году претендовавшую на пост лидера партии, но уступившую в итоге Риши Сунаку.