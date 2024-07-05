Выяснилось, кто станет правой рукой Каи Каллас в Брюсселе

Перевод: Анита Авакова

Лоонела, которая в конце 1990-х годов вместе с Каллас окончила юридический факультет Тартуского университета, стала главой эстонского представительства Еврокомиссии в конце 2021 года, сменив на этом посту нынешнего канцлера Министерства климата Кейта Каземетса.

По ее словам, роль главы кабинета Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности требует хороших навыков ориентации как во внешней политике, так и на месте, в Брюсселе: «Очень рада, что смогу в этом помочь».

Богатый опыт

В прошлом Лоонела успела поработать в офисе еврокомиссара и бывшего премьер-министра Эстонии Андруса Ансипа. «У каждого руководителя высшего звена свои потребности и желания. Я работала и в офисе Валдиса Домбровскиса (вице-президента Еврокомиссии - ред.), и там тоже было по-другому - прелесть Брюсселя в том, что в одном и том же учреждении можно работать над совершенно разными темами и решать совершенно разные задачи», - говорит Лоонела.

Она добавила, что сначала Каллас предстанет перед слушаниями в Европарламенте: «Слушание очень тщательное, вопросы задаются несколько часов подряд. Сейчас мы работаем над этим, и после слушаний Верховный представитель приступит к работе».

Когда Кадри Симсон заняла пост еврокомиссара по энергетике, Лоонела была одним из фаворитов на пост руководителя ее аппарата. Однако выбор Симсон пал на итальянца Стефано Грасси, который ранее возглавлял команду Федерики Могерини, на тот момент Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

«Пять лет назад было несколько кандидатов, Кадри Симсон искала человека с определенным профилем. Главным критерием был опыт», - пояснил советник Симсон Яан Мянник.

«Выбор оправдал себя. В последние годы энергетический портфель имел очень сильное внешнеполитическое измерение, и именно здесь пригодился опыт Грасси. О правильности выбора говорит и тот факт, что он оставался на этой должности на протяжении всего мандата: в кабинетах наших прибалтийских коллег, к примеру, были рокировки», - сказал он.