«Найди морскую свинью»: Эстония с соседями просят очевидцев пересчитать редких животных Балтики

Морская свинья - единственный вид китообразных, которые регулярно встречаются в Балтийском море. Но в нашем регионе этот вид находится под угрозой исчезновения.

По данным министерства окружающей среды Финляндии, численность популяции морской свиньи в основном бассейне Балтийского моря оценивалась всего в 500 особей. Эта оценка численности была сделана по итогам исследований 2011-2013 годов. Сейчас Финляндия вместе с Эстонией и другими соседями запустили новый проект мониторинга популяции этих редких животных.

Морская свинья - редкий вид китообразных, которые все еще встречаются на Балтике. В июне 2024 года ученые стран Балтийского моря запустили проект по мониторингу этих животных. Очевидцев просят присылать фото и видео встреч с редкими морскими млекопитающими. Фото: Solvin Zankel, Fjord&Belt, Kerte SWNS

«Международный проект SAMBAH II, который начинается сейчас, изучает, произошли ли изменения в размере и распределении популяции морских свиней, - сообщает сайт министерства окружающей среды Финляндии. - Точная картина присутствия морской свиньи имеет первостепенное значение для эффективного и правильного принятия мер защиты. Чтобы поддержать охрану вида, также необходимы визуальные наблюдения со стороны граждан».

SAMBAH II (мониторинг морской свиньи в Балтийской гавани) финансируется из национальных источников и источников ЕС. Доля Финляндии частично финансируется Фондом морского хозяйства, рыболовства и аквакультуры Европейского союза (EMKVR). В Финляндии проект реализует Университет прикладных наук Турку. Международное сотрудничество проекта координирует Шведский музей естественной истории.

Помимо использования системы гидролокаторов в 200 точках на Балтике, фиксирующих звуки, которые издают эти животные, ученые отмечают важность участия обычных граждан. Ученые просят сообщать о встречах с морскими свиньями, присылать фото и видео через специальный портал.

Морская свинья - редкий вид китообразных, которые все еще встречаются на Балтике. В июне 2024 года ученые стран Балтийского моря запустили проект по мониторингу этих животных. Очевидцев просят присылать фото и видео встреч с редкими морскими млекопитающими. Фото: imago stock&people/Scanpix

«Важно помнить, что в большинстве случаев, когда вы видите морское млекопитающее, это тюлень. В идеальной ситуации вы можете отличить морскую свинью от тюленя по ее поведению и деталям. Большую часть времени морская свинья проводит ныряя, а выныривание на поверхность обычно длится всего несколько секунд. Во время надводного путешествия посередине спины виден небольшой спинной плавник. Иногда их ласты легко принять за плавники», - говорит ответственный за мониторинг, сотрудник Университета прикладных наук Турку Олли Лоиса.

Phocoena phocoena - один из самых маленьких видов китов в мире. Его длина всего около 145-160 сантиметров, а вес 50-60 килограммов. Голова морской свиньи лишена морды, характерной для многих видов дельфинов. Эти животные передвигаются поодиночке или группами из нескольких особей. Чаще всего морскую свинью путают с тюленями, которых в нашей морской акватории гораздо больше.