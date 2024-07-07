ВЫЗОВ Эйфория на пути из Эстонии в Марокко: когда машина взлетает на перевал как бабочка. Часть вторая

На шестой день мы должны были добраться до места, название которого мне было абсолютно неизвестно. Это была альпийская деревня под названием Valloire (Валлойр?). Но именно там заканчивался четвертый этап гонки, название которой известно каждому - Тур де Франс.

Путь Владимира лежал через место проведения одного из этапов легендарной велогонки. Фото: Владимир Нийнимяки

Нам предстояло подняться на высоту 2000 метров, и если на автомобиле это чревато повышенным расходом топлива, то для велосипедистов это было настоящим испытанием. В течение почти тридцати километров ребята поднимались вверх, без устали крутя педали, пока я ехал, наслаждаясь серпантинами и всеми удобствами своего автомобиля, включая массаж спины.

Прелесть силы инерции

Автомобиль не спортивный, но благодаря низкому центру тяжести и бесконечному запасу крутящего момента, я получил огромное удовольствие на подъеме. За что расплатился разбитой бутылкой своего шампуня, но оно того стоило. Да, моя Miata весом в одну тонну взлетала на подъеме на перевал Стельвио словно бабочка, успевая за мотоциклистами, тут же куда больше инерции, с которой, как оказалось, весьма приятно работать. Нет, конечно, Skoda не станет моим первым выбором для поездки на гоночный трек, но эмоцию вызвать она вполне способна.

В горах за рулем машины или велосипеда можно испытать близкое к эйфории чувство. Фото: Владимир Нийнимяки