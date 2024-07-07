В Эстонии столкнуться c перегревом тормозов машины очень сложно, но зато такая ситуация вполне привычна для горной местности с жарким климатом. Автомобильное путешествие Владимира Нйинимяки из Эстонии в Касабланку по-прежнему полно небанальных вызовов, но также оно и позволяет получать эмоции, максимально близкие к эйфории.
ВЫЗОВ ⟩ Эйфория на пути из Эстонии в Марокко: когда машина взлетает на перевал как бабочка. Часть вторая
Автомобильный журналист Владимир Нийнимяки подвергает себя испытанию, отправившись в путешествие из Таллинна в марокканскую Касабланку и обратно на электромобиле - это 13 000 километров пути. О своих впечатлениях и испытаниях он рассказывает в Postimees.
Ночью шел дождь, и казалось, что это был один из самых сильных ливней, что я когда-либо встречал. Возможно, причина в том же наводнении, что преследует меня с севера Италии, а возможно, дело в том, что в машине дождь слышен куда лучше. Вспоминаю свою поездку в Норвегию, когда я проехал на Fiat 500 на самый север, к Норд-Каппу и обратно, и при этом я ночевал в палатке. Потрясающий опыт - впервые увидел полярный день, однажды проснулся оттого, что стадо оленей пришло изучить мой лагерь, а на обратном пути Fiat, по иронии судьбы, сломался.
Пятый день. Следуя маршруту, проложенному заранее, я все равно умудряюсь потерять команду - кажется, что мы едем одним маршрутом, но все равно в горах оказалось потеряться достаточно просто. Сообщение в мессенджере - нужна помощь. Срочно лечу по указанной точке маршрута, оправдывая шуточное название Enyaq в приложении Skoda - Fire Truck.
Тормозам пришлось нелегко
На серпантине чувствую, что тормоза теряют эффективность - я думал, что перегреть их на электромобиле практически невозможно. Столкнуться с перегревом тормозов в Эстонии очень сложно - даже спуск с Суур-Мунамяги не доставит особенных хлопот, но когда спуск в 100-130 метров укладывается в один километр, то тормозам приходится нелегко.
Случилось падение - Мари-Лийз, одна из велосипедисток, упала на скользкой дороге. Все в порядке, пара ушибов и царапин, она может продолжать движение. В этот момент я в очередной раз восхищаюсь силой духа велосипедистов в нашей миссии - за пару дней до этого она же попала в аварию в Швейцарии, но все равно продолжает движение.
Ближе к вечеру получаю очередное сообщение - сброшенная точка на карте и короткое уточнение: «в этот раз точно нужна помощь». Вспоминая предыдущий опыт, уже рисую в голове картины, как еще один из участников попал в тяжелое происшествие. Отрезвила яркая вспышка камеры - я ехал где-то 140 км/ч по шоссе в зоне ограничения 70 км/ч. Что ж, я очень надеюсь, что французы не потрудятся присылать этот штраф.
На шоссейном велосипеде - в лес
Приехав на точку, вижу большую часть команды - уставшие, вымотанные, при этом вторая часть команды отсутствует. «Потерялись в лесу». Что делали шоссейные велосипеды в лесу - остается для меня загадкой, но эвакуация части команды на точку сбора проходит куда умереннее. Оказалось, все просто: дороги, по которым был проложен маршрут, не позволяли движение велосипедистов, и тут нужно было импровизировать.
Этот день показал проблемы, с которыми я ожидал столкнуться меньше всего, ожидая больших сюрпризов, связанных с машиной. Но она как раз показывает себя с лучшей стороны - исправно везет меня по направлению к Касабланке.
На шестой день мы должны были добраться до места, название которого мне было абсолютно неизвестно. Это была альпийская деревня под названием Valloire (Валлойр?). Но именно там заканчивался четвертый этап гонки, название которой известно каждому - Тур де Франс.
Нам предстояло подняться на высоту 2000 метров, и если на автомобиле это чревато повышенным расходом топлива, то для велосипедистов это было настоящим испытанием. В течение почти тридцати километров ребята поднимались вверх, без устали крутя педали, пока я ехал, наслаждаясь серпантинами и всеми удобствами своего автомобиля, включая массаж спины.
Прелесть силы инерции
Автомобиль не спортивный, но благодаря низкому центру тяжести и бесконечному запасу крутящего момента, я получил огромное удовольствие на подъеме. За что расплатился разбитой бутылкой своего шампуня, но оно того стоило. Да, моя Miata весом в одну тонну взлетала на подъеме на перевал Стельвио словно бабочка, успевая за мотоциклистами, тут же куда больше инерции, с которой, как оказалось, весьма приятно работать. Нет, конечно, Skoda не станет моим первым выбором для поездки на гоночный трек, но эмоцию вызвать она вполне способна.
При подъезде к городу дороги стали практически непроходимыми: туристы, зрители, обслуживающий транспорт - все ехали в том же направлении, что и мы. В определенный момент дороги оказались попросту перекрыты, и дальше можно было ехать только на велосипеде. И решение пришло в голову достаточно быстро. Далее будет мой текст из ФБ публикации:
«У нас один лишний велосипед» - зачем? подумал я. Сегодня я нашёл ему применение. Я приехал на один из этапов этой исторической гонки на гоночном велосипеде, умирая от усталости на подъёме в своём глупом розовом шлеме, джинсовых шортах, разноцветных носках и обтягивающей пузо спортивной куртке Skoda. Я выглядел как Мистер Бин, который приехал во Францию и везде говорит Oui!
Этот момент не был моей мечтой, но в моменте спуска я прочувствовал, за что именно отдают деньги, покупая велосипеды весом меньше 10 килограмм, зачем едут 3000 километров, зачем страдают, поднимаясь десятки километров по серпантинам вверх. Я словил эйфорию, которую невозможно передать словами. Это лучше, чем что-либо мною испытанное до этого. Это круче, чем секс.
P.S. Это как приехать на Формулу 1 на Феррари, пожалуй.