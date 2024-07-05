Временный поверенный в делах России в Эстонии написал статью о том, как ЕС должна считать ущерб от действий политиков. О гражданских жертвах и разрушениях, которые принесла Украине агрессивная война России, развязанная Владимиром Путиным, дипломат РФ не сказал ни слова.
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Посольство России решило поучить Эстонию и Совет Европы, как нужно работать
Сайт посольства РФ опубликовал статью Временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина, где путинский дипломат комментирует инициативу Совета Европы учредить «реестр ущерба» нанесенного Украине в результате агрессивной войны.