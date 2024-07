Посольство России решило поучить Эстонию и Совет Европы, как нужно работать

Решение о создании реестра ущерба (Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation Against Ukraine), нанесенного Украине Россией, было принято на саммите Совета Европы в Рейкьявике еще год назад. Процесс подачи заявок о нанесенном российскими войсками материальном ущербе в Украине стартовал в апреле 2024 года, сообщал DW.