Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин улыбается участникам торжественного приема в честь годовщины 9 мая, 7 мая 2024 года, Таллинн.

Временный поверенный в делах России в Эстонии написал статью о том, как ЕС должна считать ущерб от действий политиков. О гражданских жертвах и разрушениях, которые принесла Украине агрессивная война России, развязанная Владимиром Путиным, дипломат РФ не сказал ни слова.