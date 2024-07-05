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Посольство России решило поучить Эстонию и Совет Европы, как нужно работать

rus.postimees.ee
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Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин улыбается участникам торжественного приема в честь годовщины 9 мая, 7 мая 2024 года, Таллинн.
Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин улыбается участникам торжественного приема в честь годовщины 9 мая, 7 мая 2024 года, Таллинн. Фото: посольство РФ в Эстонии

Временный поверенный в делах России в Эстонии написал статью о том, как ЕС должна считать ущерб от действий политиков. О гражданских жертвах и разрушениях, которые принесла Украине агрессивная война России, развязанная Владимиром Путиным, дипломат РФ не сказал ни слова.

Сайт посольства РФ опубликовал статью Временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина, где путинский дипломат комментирует инициативу Совета Европы учредить «реестр ущерба» нанесенного Украине в результате агрессивной войны.

Решение о создании реестра ущерба (Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation Against Ukraine), нанесенного Украине Россией, было принято на саммите Совета Европы в Рейкьявике еще год назад. Процесс подачи заявок о нанесенном российскими войсками материальном ущербе в Украине стартовал в апреле 2024 года, сообщал DW.

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