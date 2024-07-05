Глава МИД Эстонии подверг резкой критике план Орбана встретиться с Путиным

«Во время запланированной поездки и встречи он не представляет Европейский союз и не получил на это одобрения стран-членов ЕС, в том числе Эстонии. Также предложенное Орбаном во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским "быстрое прекращение огня" не отражает точку зрения Эстонии или ЕС. План Орбана по встрече с Путиным и предложение "мира" диаметрально противоположны позиции Эстонии и ЕС. Эта встреча не имеет никакого влияния на политику ЕС», - сказал Цахкна.

«Украина борется за суверенитет своей страны, но в более широком понимании за мир и долгосрочную безопасность всей Европы, включая Венгрию, ценой жизней украинского народа. Эстония и ЕС работают над тем, чтобы остановить военную машину России, чтобы Украина выиграла войну и Россия понесла ответственность за совершенные зверства», - продолжил Цахкна.

Миниср напомнил, что парламент Эстонии объявил Россию террористическим режимом. Международный уголовный суд, стороной которого является и Венгрия, выдал ордер на арест Путина за военные преступления. История показала, что агрессоров сдерживает решимость, а не лесть, - сказал Цахкна. - Позиция Европейского союза едина: Россия должна немедленно прекратить свою военную агрессию в Украине и вывести свои войска из Украины. ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Виновных в агрессии и других преступлениях следует привлечь к ответственности, а не дружески пожимать руку».