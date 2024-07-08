ОПРОС НЕДЕЛИ «Никаких надежд нет»; «Всего хорошего»: чего жители Эстонии ждут от нового правительства после ухода Каллас

В образовании, в принципе, все устраивает. Дети ассимилируются. С этим все в порядке. Единственное, что немного резко был совершен переход на эстоноязычное образование. Хотя детям это дается проще.

Что касается безопасности, я бы так сильно не утрировала. Скажем так, сейчас больше нагнетают, чем есть на самом деле.

Валерий, энергетик

Валерий. Фото: Рене Хенри Ранд

Хотелось бы, конечно, чтобы было получше немножко. Очень много людей недовольны Каей Каллас. Будем надеяться, что с новым правительством будет получше.

Хотелось бы изменений в налоговой сфере, сфере безопасности и, конечно, в сфере образования. Хотел бы, чтобы переход на эстонский язык осуществлялся постепенно, так как не хватает учителей.

Галина, пенсионерка

Галина. Фото: Рене Хенри Ранд

Никаких надежд нет. Все будет то же самое. Перспективы ноль. Человек тот же самый, та же партия.

По поводу безопасности я хочу отметить, что Кая Каллас в последний раз такую умную мысль сказала, что я даже удивилась, что еще не было случая, чтобы Россия напала на государство-члена НАТО. Еще сказала, что уверена, что завтра в Пыльва танков не будет, и поэтому стоит ли так много вкладывать денег.