В Эстонии меняется правительство. Кая Каллас уезжает в Брюссель, на смену ей приходит Кристен Михал. Rus.Postimees решил выяснить, каковы ожидания таллиннцев по поводу нового правительства, которое будет сформировано уже в июле.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Никаких надежд нет»; «Всего хорошего»: чего жители Эстонии ждут от нового правительства после ухода Каллас
Главы правительств Европейского союза на заседании Европейского совета 27 июня приняли решение выдвинуть Каю Каллас на пост верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС.
Она будет представлять Эстонию в качестве премьер-министра на саммите НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. После этого Каллас подаст прошение об отставке с поста премьер-министра.
Правление Партии реформ собралось в субботу, 29 июня, на внеочередное заседание, чтобы выбрать нового кандидата в премьер-министры. Правление единогласно решило выбрать Кристена Михала.
Геннадий, охранник
Нет абсолютно никаких ожиданий. Меня это не интересует. От моего голоса ничего не зависит.
Я не знаю, что из себя представляет новый премьер-министр. Меня совершенно не интересуют правительство. Меня устраивает что было, что есть и что будет.
Хотел бы изменений в налоговой сфере. Мне не нравится, что сейчас пытаются ввести налог на транспорт. Вообще, любое повышение налогов влечет за собой ухудшение уровня жизни. Есть еще несколько вопросов, которые даже затрагивать неохота, например, образование в русских школах и так далее.
Жанна, оператор
Ожиданий скорее всего нет, потому что когда у власти реформисты, все время становится все хуже. Как только какая-то другая коалиция, тогда вроде как становится лучше. Поживем, увидим.
Хотела бы изменений в социальной и налоговой сфере и в экономике. Нужно создавать больше рабочих мест, чтобы как-то развивалась экономика. В социальной сфере больше внимания уделять медицине: не уменьшать дотации медицинских услуг, а увеличивать. Население стареет, болезни никуда не деваются.
В образовании, в принципе, все устраивает. Дети ассимилируются. С этим все в порядке. Единственное, что немного резко был совершен переход на эстоноязычное образование. Хотя детям это дается проще.
Что касается безопасности, я бы так сильно не утрировала. Скажем так, сейчас больше нагнетают, чем есть на самом деле.
Валерий, энергетик
Хотелось бы, конечно, чтобы было получше немножко. Очень много людей недовольны Каей Каллас. Будем надеяться, что с новым правительством будет получше.
Хотелось бы изменений в налоговой сфере, сфере безопасности и, конечно, в сфере образования. Хотел бы, чтобы переход на эстонский язык осуществлялся постепенно, так как не хватает учителей.
Галина, пенсионерка
Никаких надежд нет. Все будет то же самое. Перспективы ноль. Человек тот же самый, та же партия.
По поводу безопасности я хочу отметить, что Кая Каллас в последний раз такую умную мысль сказала, что я даже удивилась, что еще не было случая, чтобы Россия напала на государство-члена НАТО. Еще сказала, что уверена, что завтра в Пыльва танков не будет, и поэтому стоит ли так много вкладывать денег.
По поводу образования хочу сказать, что целое поколение выбросят на улицу. Сейчас по радио много говорят, что процветает наркомания. Так вот, сейчас то поколение, которое выбросится на улицу в силу реформы образования - это потенциальные наркоманы.
Вы думаете, просто получить категорию? Например, я владею эстонским благодаря тому, что ходила в эстонский детский садик. Если бы я не ходила, не знаю, владела бы им, или нет. У многих детей большие трудности, у взрослых тоже. Я живу в Копли, общаюсь с русскоязычным населением, им тяжело. Я не знаю, почему им так тяжело, почему за 30 лет было невозможно выучить язык, но какая-то причина есть.
Галина, пенсионерка
Я бы хотела, чтобы все шло в лучшую сторону. На сегодняшний момент пока все идет спокойно, но если будет идти в лучшую сторону, то я «за». Мы желаем им удачи, всего хорошего. Надеюсь, они не будут забывать, что есть эстонский народ, и мы их поддерживаем.
Если говорить об образовании, то мне кажется, что мы поспешили по поводу русских школ. Хотелось бы, чтобы это все было постепенно, чтобы было больше специалистов, профессионалов в этой области, и чтобы обучение было профессиональным.
На сегодняшний день я считаю, что это все сделано непрофессионально и резко. Для этого нужно время - не просто один-два года, а лет пять-десять, чтобы мы улучшили свое образование.
Безопасность, в принципе, меня устраивает. Как житель Эстонии, я спокойна за свою безопасность и за безопасность своих детей.
Что касается налогов, то, конечно, хотелось бы, чтобы они не были такими сильными и крутыми, потому что для меня, пенсионерки, это все очень накладно. Естественно, сразу на все растут цены, поэтому меня это не очень устраивает.