В Таллинне открылась нашумевшая выставка звезды стрит-арта Бэнкси

По словам Ало Киппасто, менеджера по развитию Теллискиви, открытие выставки работ Бэнкси в квартале является исключительной возможностью для того, чтобы окунуться в искусство мирового уровня в сердце Таллинна, куда удобно попасть из любого района эстонской столицы и даже из соседних стран.

Фото с торжественного открытия выставки. Фото: Андрес Раудъялг

«Произведения Бэнкси в своей первозданности идеально соответствуют атмосфере исторического промышленного квартала Теллискиви, а его оригинальные персонажи создают своеобразное созвучие старого и нового», - добавил Киппасто.

Уникальная выставка предоставляет исчерпывающий обзор всего творчества художника. В соответствии с девизом самого Бэнкси - «Авторское право - для лузеров» - посвященная ему выставка не лицензирована официально.

Куратор выставки молодая галеристка Вирджиния Джин родилась в Англии, а живет в Берлине, и сама является дизайнером широкого профиля. За ее плечами не один год работы на рынке классического искусства, а затем - многочисленные проекты и выставки в области уличного искусства. Бэнкси всегда оказывал влияние на ее творчество и дарил вдохновение. Отчасти Джин объясняет это своим происхождением, а отчасти - страстью, которую она испытывает в отношении творчества и свободного искусства как средства общения. Вирджиния Джин является экспертом не только по произведениям Бэнкси, но и по стрит-арту в целом.