Невероятно! В Эстонии хоть что-то подешевело за год

Повышение цен было обусловлено ценами на услуги связи и здравоохранения. По данным Департамента статистики, была только одна сфера, в которой наблюдалось снижение цен, по сравнению с прошлогодними показателями: расходы на жилье, которые сократились на 3,4 процента.