Невероятно! В Эстонии хоть что-то подешевело за год

Сегодня Департамент статистики опубликовал данные о росте цен за июнь. По сравнению с прошлым годом, цены в Эстонии выросли на 2,5%, но в случае одной категории затрат жизнь якобы стала дешевле.
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Повышение цен было обусловлено ценами на услуги связи и здравоохранения. По данным Департамента статистики, была только одна сфера, в которой наблюдалось снижение цен, по сравнению с прошлогодними показателями: расходы на жилье, которые сократились на 3,4 процента.