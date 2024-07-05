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Невероятно! В Эстонии хоть что-то подешевело за год

Лийна Лакс
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Больше всего в Эстонии подорожали услуги связи.
Больше всего в Эстонии подорожали услуги связи. Фото: Joakim Klementi

Сегодня Департамент статистики опубликовал данные о росте цен за июнь. По сравнению с прошлым годом, цены в Эстонии выросли на 2,5%, но в случае одной категории затрат жизнь якобы стала дешевле.

Повышение цен было обусловлено ценами на услуги связи и здравоохранения. По данным Департамента статистики, была только одна сфера, в которой наблюдалось снижение цен, по сравнению с прошлогодними показателями: расходы на жилье, которые сократились на 3,4 процента.

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