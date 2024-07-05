Штрафы и предписания: в большинстве развлекательных и ресторанных заведений выявлены нарушения пожарной безопасности

Подобно предыдущему году, больше всего нарушений пожарной безопасности было обнаружено в заведениях Ида-Вирумаа. Из 27 проверенных развлекательных и ресторанных заведений в уезде, только в одном все было в порядке. В Ляэне-Вирумаа было проверено 9 заведений, и в пяти из них были обнаружены недостатки. Всего было наложено пять штрафов и вынесено шесть предписаний по устранению нарушений.

В Ида-Вирумаа из 63 обнаруженных нарушений большинство были связаны с выходными и эвакуационными путями и их освещением (26 случаев), а также с первичными средствами пожаротушения (17 случаев).

Основной проблемой эвакуационного освещения было то, что оно частично отсутствовало, знаки были неверными или освещение не работало в постоянном режиме. В некоторых заведениях эвакуационные и аварийные выходы были загромождены, эвакуационные двери нельзя было открыть без ключа, выход был скрыт или их было недостаточно.

В Ляэне-Вирумаа в одном заведении были выявлены недостатки в маркировке выходных и эвакуационных путей, а в одном кафе истек срок проверки огнетушителя.

Огнетушитель должен быть размещен в таком месте, откуда его можно легко достать в случае пожара. Фото: Ida päästekeskus

В Ида-Вирумаа огнетушители чаще всего не проверялись, не были на виду или вообще отсутствовали. Главный инспектор по надзору за пожарной безопасностью Артем Иванов напоминает, что проверка и обслуживание огнетушителей - это разные процедуры.