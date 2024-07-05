В прошедшие выходные инспекторы Идаского спасательного центра проверили соблюдение требований пожарной безопасности в 36 барах, кафе, ночных клубах, бильярдных и боулинг-залах, а также в казино в Ида- и Ляэне-Вирумаа. Требования были выполнены только в пяти заведениях. В двух районах к проверкам были привлечены полицейские.
Штрафы и предписания: в большинстве развлекательных и ресторанных заведений выявлены нарушения пожарной безопасности
Подобно предыдущему году, больше всего нарушений пожарной безопасности было обнаружено в заведениях Ида-Вирумаа. Из 27 проверенных развлекательных и ресторанных заведений в уезде, только в одном все было в порядке. В Ляэне-Вирумаа было проверено 9 заведений, и в пяти из них были обнаружены недостатки. Всего было наложено пять штрафов и вынесено шесть предписаний по устранению нарушений.
В Ида-Вирумаа из 63 обнаруженных нарушений большинство были связаны с выходными и эвакуационными путями и их освещением (26 случаев), а также с первичными средствами пожаротушения (17 случаев).
Основной проблемой эвакуационного освещения было то, что оно частично отсутствовало, знаки были неверными или освещение не работало в постоянном режиме. В некоторых заведениях эвакуационные и аварийные выходы были загромождены, эвакуационные двери нельзя было открыть без ключа, выход был скрыт или их было недостаточно.
В Ляэне-Вирумаа в одном заведении были выявлены недостатки в маркировке выходных и эвакуационных путей, а в одном кафе истек срок проверки огнетушителя.
В Ида-Вирумаа огнетушители чаще всего не проверялись, не были на виду или вообще отсутствовали. Главный инспектор по надзору за пожарной безопасностью Артем Иванов напоминает, что проверка и обслуживание огнетушителей - это разные процедуры.
Обслуживание должно проводиться каждые десять лет, а проверка - каждые два года уполномоченным учреждением. Часто проверяется только наклейка об обслуживании, и проверка вовремя не проводится», - отметил Иванов.
«Именно при внезапных проверках выявляются нарушения, которые при плановых проверках остаются незамеченными, так как недостатки успевают устранить», - объяснил Иванов необходимость внезапных проверок.
«Мы также можем проверить знания сотрудников о пожарной безопасности. Так, выяснилось, что во многих местах сотрудники не знали, что делать в случае опасности. Мы обращаем внимание владельцев на то, что на работниках лежит ответственность за помощь клиентам и их эвакуацию при пожаре», - пояснил главный инспектор.
«Требования не для инспекторов. Мы верим, что проверки инспекторов и полицейских дают клиентам уверенность в безопасности места и в том, что недостатки будут быстро устранены», - добавил Иванов.
На этот раз полицейские, присоединившиеся к инспекторам, не выявили нарушений общественного порядка в проверенных заведениях и поблизости. «Безопасность - это наша общая цель. Мы получили возможность укрепить контакты и взаимодействие с местными развлекательными и ресторанными заведениями. Благодарим компании за положительный настрой и обеспечение безопасной среды для клиентов», - отметил руководитель Раквереского полицейского участка Эркко Пииримяги.
Инспекторы Спасательного департамента в конце июня вместе с полицейскими проверили развлекательные и ресторанные заведения во время их активной работы в Йыхви, Кохтла-Ярве, Нарве, Нарва-Йыэсуу, Тойла и Раквере.
В первую очередь проверялись эвакуационные пути и освещение, состояние противопожарных дверей и огнетушителей, исправность центрального устройства АТС, а также знания сотрудников о действиях в случае опасности.