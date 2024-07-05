Проверки на границе станут более тщательными: Эстония усилит надзор за перемещением санкционных товаров

По словам премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), несмотря на ограничения, на границе постоянно предпринимаются попытки обойти санкции. Новый пакет санкций ЕС еще больше увеличил риски.

«Мы должны быть уверены, что товары, пересекающие наши границы, не подпадают под санкции ЕС, - сказала она. - Замена нынешнего контроля, основанного на оценке рисков, на полный досмотр грузов и грузовиков даст нам большую уверенность в том, что границу Эстонии не пересекут товары, которые кормят военную машину РФ».

Каллас добавила, что Эстония продолжает переговоры с Финляндией, Латвией, Литвой и Польшей, чтобы на границах применялись общие требования и процедуры.

Правительство поручило Министерству финансов в сотрудничестве с Министерством внутренних дел и другими учреждениями подготовить план действий по введению полного таможенного контроля на внешней границе ЕС, на выезде из Эстонии.

Транзит через Российскую Федерацию всех товаров, находящихся под санкциями ЕС, не запрещен. По данным Налогово-таможенного департамента (МТА), нельзя быть уверенным в том, что санкционные товары, которые перевозят из РФ в третьи страны, не остаются в России.

В соответствии с действующими таможенными правилами ЕС, в настоящее время MTA осуществляет контроль товаров на внешней границе с учетом рисков: то есть, все таможенные документы подвергаются автоматизированному анализу рисков, и в случае подозрений проводится более тщательная документальная проверка и физическая проверка.