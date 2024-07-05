В этом году Праздник победы отличался от предыдущих – он прошел без Руубена Ламбура, последнего лесного брата Эстонии.
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Ушел из жизни последний лесной брат: Руубен Ламбур (13.11.1925 – 16.05.2024)
В марте при нашей последней встрече он сказал, что собирается на мероприятие Maapäev («Земский совет», общественное мероприятие, посвященное вопросам сельской жизни – прим. ред.) и к Мечу в Ависпеа – этот памятник лесным братьям возвышается на землях его дочери. Там же Ламбур представил «Сагу об Алутагузе», свою первую и последнюю книгу, вышедшую на 91-м году жизни автора.