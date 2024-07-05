Ушел из жизни последний лесной брат: Руубен Ламбур (13.11.1925 – 16.05.2024)

В марте при нашей последней встрече он сказал, что собирается на мероприятие Maapäev («Земский совет», общественное мероприятие, посвященное вопросам сельской жизни – прим. ред. ) и к Мечу в Ависпеа – этот памятник лесным братьям возвышается на землях его дочери. Там же Ламбур представил «Сагу об Алутагузе», свою первую и последнюю книгу, вышедшую на 91-м году жизни автора.

Перессааре, родная деревня Ламбура, давно канула в вечность, но местные собираются там каждое лето. Однажды кто-то подкинул идею, что Ламбур должен записать свои воспоминания. Это заняло всего полгода и шло бы еще быстрее, если бы компьютер не набедокурил. Ламбур даже посещал компьютерные курсы в Сымеру в Ляэне-Вирумаа, где он жил, но однажды ему не удалось сохранить текст, и тогда выяснилось, что довольно много страниц исчезли. Тогда старик пошел в подвал, достал пишущую машинку и больше никогда не прикасался к компьютеру.