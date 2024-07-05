ИССЛЕДОВАНИЕ Доверие к Рийгикогу возросло, люди обеспокоены состоянием экономики

Перевод: Сергей Светлов

Доверие жителей к парламенту, которое в марте упало до самого низкого уровня за последние годы, к июню вновь начало расти. Если в марте Рийгикогу доверяли 28 процентов жителей, то в июне этот показатель составил 40 процентов. Доверие к правительству и президенту осталось неизменным - в июне оно составляло соответственно 39 и 69 процентов. Государственным электронным услугам доверяют 85 процентов жителей, особенно молодые люди и люди с высшим образованием.

Также улучшилось чувство безопасности граждан. В марте 46 процентов жителей считали, что Эстония может чувствовать себя в безопасности в нынешних условиях, к июню этот показатель вырос до 51 процента. Личное чувство безопасности также немного увеличилось: доля людей, которые чувствуют себя в безопасности в Эстонии, выросла с 65 процентов в марте до 69 процентов в июне.

Однако уверенность жителей в экономике по сравнению с мартом несколько снизилась. Если в марте экономическую неуверенность испытывали 45 процентов жителей, то в июне этот показатель вырос до 51 процента. Особенно сильно экономическая неуверенность возросла среди жителей других национальностей, где соответствующий показатель увеличился с 52 процентов в марте 2024 года до 65 процентов в июне.