Согласно исследованию общественного мнения, проведенному в июне, доверие жителей Эстонии к Рийгикогу возросло, в то время как доверие к правительству осталось неизменным. Чувство безопасности граждан увеличилось, но уверенность в экономике по сравнению с мартом снизилась.
ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Доверие к Рийгикогу возросло, люди обеспокоены состоянием экономики
Перевод: Сергей Светлов
Доверие жителей к парламенту, которое в марте упало до самого низкого уровня за последние годы, к июню вновь начало расти. Если в марте Рийгикогу доверяли 28 процентов жителей, то в июне этот показатель составил 40 процентов. Доверие к правительству и президенту осталось неизменным - в июне оно составляло соответственно 39 и 69 процентов. Государственным электронным услугам доверяют 85 процентов жителей, особенно молодые люди и люди с высшим образованием.
Также улучшилось чувство безопасности граждан. В марте 46 процентов жителей считали, что Эстония может чувствовать себя в безопасности в нынешних условиях, к июню этот показатель вырос до 51 процента. Личное чувство безопасности также немного увеличилось: доля людей, которые чувствуют себя в безопасности в Эстонии, выросла с 65 процентов в марте до 69 процентов в июне.
Однако уверенность жителей в экономике по сравнению с мартом несколько снизилась. Если в марте экономическую неуверенность испытывали 45 процентов жителей, то в июне этот показатель вырос до 51 процента. Особенно сильно экономическая неуверенность возросла среди жителей других национальностей, где соответствующий показатель увеличился с 52 процентов в марте 2024 года до 65 процентов в июне.
Экономическая неуверенность отражается в темах, которые больше всего беспокоят людей. Основные источники тревог связаны с экономическим положением страны и повседневными расходами. 85 процентов жителей обеспокоены общей экономической ситуацией в Эстонии, а 83 процента тревожатся по поводу роста ежедневных расходов. Кроме того, 76 процентов жителей волнует война в Украине, и 74 процента беспокоятся из-за изменений государственных налогов. Таким образом, экономическая и международная нестабильность остаются важными проблемами для людей в Эстонии.
Относительно необходимости налоговых изменений население разделилось поровну: 48 процентов считают их необходимыми, а 48 процентов - нет. По сравнению с мартом отношение к налоговым изменениям стало немного более положительным, так как в марте их необходимость поддерживали 44 процента жителей. Чаще всего налоговые изменения считают необходимыми молодые люди в возрасте 15-24 лет и люди с высшим образованием, тогда как люди в возрасте 25-49 лет, представители других национальностей и жители Северо-Востока Эстонии чаще выступают против них.
Военные действия Российской Федерации в Украине по-прежнему осуждает подавляющее большинство - 85 процентов жителей, в то время как пять процентов поддерживают их, а десять процентов не имеют определенного мнения. Среди эстонцев осуждение остается неизменным, но среди представителей других национальностей осуждение военных действий возросло - с 56 процентов в марте до 63 процентов в июне. Поддержка военной помощи Украине остается на уровне 63 процентов.